ADMITERE LICEU 2019: "Elevii din Bucureşti cu media sub 7.84 vor merge la profesională"

ADMITERE LICEU 2019: Elevii bucuresteni care au media sub 7,84 vor ajunge la scoala profesionala, pentru ca nu vor fi locuri suficiente la liceu, avertizeaza fostul secretar de stat din Ministerul Educatiei, profesoara Monica Anisie, in contextul in care au fost taiate aproximativ 30.000 de locuri de la liceu, in comparatie cu anul trecut.