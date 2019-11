Adolescentă de 15 ani, căutată de Poliţie după ce a dispărut de acasă

Fata dispărută se numeşte Alexandra Davidovici. Copila locuia într-un centru din localitatea Giarmata, unde sunt găzduite victime ale traficului de persoane si ale violenței domestice. Potrivit Poliției, un asistent maternal de la centru a anunțat dispariția fetei miercuri seara, când a văzut că aceasta nu s-a mai întors de la școală.

"În data de 13.11.2019, in jurul orelor 20.15, Sectia 1 Politie Rurala Timisoara, a fost sesizata prin apelarea apelului de urgenta SNUAU 112, de catre numitul C V, asistent maternal la casa DEBORA, din localitatea Giarmata, cu privire la faptul ca minora Davidovici Alexandra, in varsta de 15 ani, a plecat la scoala in Timisoara si nu s-a mai intors la centru. Semnalmente: inaltime 1,56 circa 52 kg, par roscat, ondulat, lungime mijlocie, ochi caprui, pistrui la nivelul nasului si al pometilor, nas carn, marime mijlocie, nari lipite, varf ascutit.

La data dispariţiei, fata purta geaca de culoare gri, lunga, pulover rosu, pantalon lung de culoare albastru, incaltaminte adidas de culoare alb cu negru din material textil, lungime incaltaminte 37.

Cei care au informații despre fata dispărută sunt rugați să sune la numărul de urgență 112.