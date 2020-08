Adormirea Maicii Domnului-15 august. Se spune sau nu La multi ani de Sfanta Maria Mare?

In fiecare an, in 15 august, romanii praznuiesc Adormirea Maicii Domnului. Nu mai putin de 2,2 milioane de romani (dintre care 1,8 milioane de femei) isi serbeaza onomastica in aceasta zi. Numai ca sunt voci care spun ca NU este bine sa urezi La multi ani de Sfanta Marie Mare, ci de Sfanta Maria Mica.