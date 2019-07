Adrian Diaconu, fost campion mondial WBC, este agent de securitate la AIR Canada. Ce salariu are şi cum s-a adaptat la noua viaţă

Adrian Diaconu a revenit în România după retragere, dar recunoaşte că nu s-a putut adapta şi a decis să se stabilească definitiv în Canada, ţara care i-a oferit şansa unei cariere în boxul profesionist. Acum lucrează ca agent de securitate pentru Air Canada şi spune că e mulţumit cu salariul primit.

"După ce am terminat cariera profesionistă am decis împreună cu familia să ne întoarcem înapoi în ţară. Să trăim în România . Din păcate după doi ani şi jumătatre ne-am decis că trebuie să ne întoarcem la Montreal. Mi se pare greu, după 19 ani ne-am acomodat în altă lume. Vedem lumea altfel. La Montreal lucrez pentru Air Canada ca agent de securitate. Diverse lucruri. Mă plimb, patrulez, închid geamuri, sun oamenii... Da, câştig exact cît îmi trebuie! La noi, după ce se opresc toate taxele bani curaţi, bani în mină sunt 2.200 de dolari canadieni. A fost o perioadă oarecum dificilă, dar sunt etape ale vieţii trebuie să ne restăm şi să o luăm de la zero. Suntem campioni, nu renunţăm", a declarat Adrian Diaconu pentru Telekom Sport.

Adrian Diaconu urmăreşte în continuare sportul românesc, însă este dezamăgit de modul în care a ajuns să arate boxul românesc şi spune că se mândreşte doar cu performanţele Simonei Halep sau cu proiectul lui Gheorghe Hagi de la Viitorul.

"Sincer, slab (n.r. - boxul românesc în acest moment). Foarte slab. Dar nu e vorba numai de sport. E vorba de tot sportul românesc. Este în colaps. Nu mai avem gimnastică. Ne mai reprezintă Simona. Gică face o muncă extraordinară în care şi-a investit bani şi sufletul şi mai răzbeşte, mai ştim despre sport. În rest... Din păcate... Nu sunt bani. În sport trebuie investit. Sa faci performanţă trebuie să investeşti. Să motivezi un copil pe care-l aduci în sala de box. Să-i dai un echipament să îi faci un cantonament. Să-l ţii cu ceva", a mai declarat Adrian Diaconu.