Adrian Mititelu îl face praf pe ministrul Ionuţ Stroe. "Un IMBECIL, ajuns ministru fără să fi mişcat un pai în viaţa lui!"

Adrian Mititelu l-a numit pe Ionut Stroe nulitate si imbecil, dezvaluind ca acesta era invitat in trecut la meciurile echipei sale.

"Un IMBECIL, ajuns ministru fara sa fi miscat un pai in viata lui!

Aceasta nulitate COMPROMITE GRAV demnitatea ce temporar, dar NEDREPT o ocupa!

Toata tara stie cum s-a infiintat CSU!

Justitia de asemenea a confirmat DEFINITIV faptul ca acest club n-are nicio legatura cu UNIVERSITATEA CRAIOVA!

Imi amintesc cum lingaul nu lipsea de la Tribuna VIP a adevaratei echipe, iar ani de zile a beneficiat de invitatii gratuite unde a fost tratat si respectat desi era un NIMENI!", a fost mesajul postat de Adrian Mititelu.

Probleme URIAŞE pentru Adrian Mititelu. Casa patronului de la FC U Craiova, scoasă la licitaţie pentru neplata unor datorii la BĂNCI

"Echipa asta (n.r. – CS U Craiova) a rezultat... Sunt prieten cu Pavel Badea si va fac o confidenta din acea perioada. Pavel Badea, dupa cum stiti, este presedintele clubului CS Universitatea Craiova, clubul sportiv departamental din subordinea Ministerului Educatiei. In momentele in care in Craiova nu mai exista echipa, Pavel Badea s-a gandit si a avut ideea reinfiintarii aceste sectii de fotbal in cadrul acestui club departamental. Balaci, Tilihoi, Beldeanu, Camataru si toti ceilalti au jucat la Clubul Sportiv Universitatea Craiova, sectia de fotbal a acestui club, al Ministerului Educatiei. Marea majoritate a acestor fotbalisti erau si studenti ai Universitatii din Craiova. La vremea respectiva demersul a fost initiat de el impreuna cu administratia locala, iar alaturi de ei a venit o S.C. suficient de puternica, care sa sustina aceasta activitate fotbalistica. Si din aceasta asociere, luandu-se in considerare palmaresul, sustinerea administratie locale, care vine cu stadionul, si banii investitorilor, pe care nu o sa-i numesc acum, a rezultat acest club care continua activitatea si traditia", a fost declaratia lui Ionut Stroe.