Adrian Mititelu, prima reacţie după verdictul în procesul FC U Craiova - FRF. Ce spune despre daunele de 300 de milioane de euro

Adrian Mititelu sustine ca va mai exista un nou proces si ca FC U Craiova va avea castig de cauza.

FINAL în procesul Adrian Mititelu - FRF. Ce se întâmplă cu daunele de 300 de milioane de euro cerute de patronul FC U Craiova

"Va dati seama, ei au incercat sa se bucure putin. Practic, instanta a stabilit procentajele, dar noi avem o alta actiune pe rolul instantelor. Aceasta actiune a fost facuta modic, pentru a fi pierduta. Cand s-a temrinat procesul penal, lichidatoarea a facut o actiune separata, noi am facut o alta actiune. E aceeasi speta, dar aici nu s-a facut o aparare serioasa.

Aici s-a pierdut in cazul actiunii lichidatorului.

Noi actionarii si ceilalti asociati am facut o actiune separata. Suntem in faza de fond. Daca nu se rezolva, mergem in Elvetia, stim ce avem de facut.

Acum ne-au adus in situatia asta cu lichidatorul, care a facut o actiune fictiva, pentru interesele lor. Au castigat o batalie, dar toate actele sunt impotriva lor. Niciodata nu a existat o aparare de fond.

Victor Piturca controleaza totul. Au creat o creata fictiva si au preluat controlul societatii si fac o aparare fictiva.

Nu m-am saturat de procese, pentru ca atunci cand ai de-a face cu o asemenea grupare... Eu ma lupt cu niste oameni foarte puternici si acum, pentru ca prejudiciul e asa mare, toata lumea fuge de proces.

In final, toti vor plati. Si daca mergem pe un prejudiciu mai mic, sa vedeti ce suma se va face.

Eu am stabilit clauzele impreuna cu jucatorul.

Nu m-am bazat niciodata pe banii astia, ma gandesc la ei cu un sentiment foarte rece. Sunt convins ca intr-o zi vor veni, dar pot duce echipa pana in Liga 1. Am facut rost de fonduri din alte lucruri, am deblocat investitii.

CSU Craiova va disparea mai devreme sau mai tarziu si suporterii, pe care ni i-au furat, vor ajunge din nou la noi. Eugen Trica are conditii de Liga 1 aproape, are buget de peste un milion de euro. Ne apucam de stadion", a spus Adrian Mititelu la Digi Sport.