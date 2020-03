Bombă în showbiz! Adrian Mutu a fost bătut de interlopi în faţa unui restaurant din Bucureşti. Care este starea selecţionerului

Potrivit Fanatik.ro, Adrian Mutu s-a îmbătat şi a vorbit urât la masă, l-a jignit pe liderul cunoscutului clan din Pantelimon, Caran. Acesta din urmă s-a enervat, l-a scos afară din restaurant şi i-a dat doi pumni lui Mutu. În urma incidentului, “Briliantul” a fost salvat de mai mulţi apropiaţi prezenţi în restaurant.

Adrian Mutu, dezvăluiri în premieră despre scandalul drogurilor de la Chelsea. "Ştiu ce am făcut"

Prima reacție a lui Adrian Mutu

„Nu am nevoie de așa ceva acum. Nu mă interesează bârfele de stradă…Nu vă dați seama ce scrieți…Mă știți bine, mă vedeți pe mine să iau bătaie? Sau să mă bat din postura de antrenor al Naționalei?

Îmi faceți numai rău cu bârfele astea…sunați-l pe nașul meu, a fost cu mine în noaptea aia.

Am intrat la „Mandaloun”, într-adevăr, să salut niște prieteni. Cineva a făcut o glumă proastă la adresa mea și i-am zis nașului să plecăm. Nu știu dacă am stat cinci minute…restul sunt can-canuri. Avem treburi serioase, să ne calificăm, meciuri importante, iar lucrurile de genul ăsta strică atmosfera din jurul Naționalei”, a declarat Adrian Mutu pentru aceeaşi sursă.

Adrian Mutu, noi probleme din cauza scandalului drogurilor de la Chelsea

Adrian Mutu a tinut sa le raspunda celor care au criticat numirea sa in functia de selectioner al nationalei de tineret, avand in vedere ca in perioada in care era jucator a fost suspendat pentru consum de droguri.

Adrian Mutu a dat uitarii scandalurile din trecut si spune ca acum nu mai are probleme de acest gen.

"M-am reabilitat! Am alte prioritati, am luat-o pe alte cai. Am lasat trecutul in urma. Sunt niste decizii pe care le-am luat gresit. Mi le asum si merg mai departe. Deciziile din trecut au fost controversate la acea vreme", a spus Adrian Mutu.

Adrian Mutu, INTERZIS în Japonia. Motivul pentru care selecţionerul naţionalei de tineret riscă să rateze JO 2020 de la Tokyo

Adrian Mutu a mai adaugat ca problemele pe care le-a avut in trecut il vor ajuta in relatia cu tinerii fotbalisti.

"Este foarte adevarat si poate eu sunt persoana care trebuia sa fie pentru acesti copii. Eu stiu ce am gresit si ce decizii am luat. O sa le dau sfaturi baietilor sa nu-si pericliteze viitorul prin niste alegeri gresite. Eu le-am trait pe pielea mea si le stiu", a mai spus Adrian Mutu.