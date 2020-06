Sexy-iubita lui Adrian Petre, dezvăluiri intime din IZOLARE. "L-am pregătit pentru reluarea Ligii 1" GALERIE FOTO

Bianca Tirsin, 21 de ani, susţine că Adrian Petre, 22 de ani, s-a pregătit foarte bine în perioada pandemiei şi este gata pentru reluarea Ligii 1.

"Ne dorim foarte multe şi de-asta ne-am pregătit foarte mult în pandemie. L-am pregătit şi fizic, am ieşit foarte mult afară, am alergat, am avut grijă să-l pregătesc fizic, psihic, tot, ca să fie pregătit pentru meciuri, pentru amicale, pentru campionat, ca să-l câştigăm", a spus Bianca Tirsin.

Bianca Tirsin şi Adrian Petre s-au cunoscut în oraşul natal, Arad, cu patru ani în urmă, când Adrian Petre încă juca la UTA. Fata avea atunci 17 ani, în timp ce fotbalistul împlinise 18 ani.

"În general este frumos să fii iubita unui fotbalist... Este frumos. Greu, toată lumea crede că este foarte uşor, nu este chiar uşor, dar este frumos. A venit Cupidon şi ne-a săgetat pe amândoi. Nu mă gândeam că o să fiu iubita unui fotbalist, pentru că nu doream. Vorbisem înainte tot cu un fotbalist şi mi-am dat seama că am generalizat, i-am băgat pe toţi într-o oală. Mi-am dat seama că nu sunt toţi la fel când a venit Adi în viaţa mea. Nu sunt toţi la fel, sunt deştepţi, sunt inteligenţi, au mai multe hobby-uri, nu sunt pasionaţi doar de fotbal, nu stau toată ziua pe FIFA, cum crede toată lumea. Asta m-a făcut să mă îndrăgostesc de personalitatea lui", a povestit Bianca Tirsin.

Bianca Tirsin a câştigat 13 concursuri de frumuseţe. Printre cele mai importante realizări sunt Miss Internaţional România 2018, locul 3 la Miss Supranaţional 2017 (concurs desfăşurat în Polonia) şi locul 4 la Miss International 2018 (concurs desfăşurat în Japonia). Este model de succes, vlogger şi a reuşit să-şi deschidă şi un salon de make-up.