Adrian Streinu Cercel: Primul vaccin pentru coronavirus va fi adus spre testare în România

”Vom trece cu toții printr-o perioadă neplăcută din punctul de vedere al vieții sociale și acest disconfort este benefic, nu este împotriva noastră. Nu vine nimeni cu ură, va trebui să stai în casă și să-i protejezi pe ai tăi, dacă ții la rude, părinți, bunici trebuie să faci asta” , a declarat Adrian Streinu Cercel.

Medicul a ținut să menționeaze faptul că se contorizează toate datele și începe să se contureze tendințele și cât de bruscă va fi panta.

”Se contorizează toate datale, încep să se contureze tendințlle și cât de bruscă va fi panta, dacă vorbim despre o creștere lentă sau exponențială care va fi brutală și va pune la risc sistemul sanitar. Aici trebuie să fim atenți, dacă reușim să ne trezim din pantă și efortul, presiunea pe sistemul sanitar, pe corpul sanitar va fi redusă. Dacă nu, nu mai știe nimeni nimic” , a declarat medicul.

Adrian Streinu Cercel a menținat faptul că dacă românii vor întelege situația, România va trece extraordinar de bine peste această situație.



„ Având voie la serviciu, nemergând la bairamuri și nunți. Să-i protejezi pe cei din jur, dacă lumea înțelege vom trece extraordinar de ușor, dacă nu, va fi vai și amar de noi” , a spus medicul.

În ceea ce privește testările, medicul a declarat faptul că acestea se fac gradual și că urmează să se treacă la un alt tip de testare.

„Testarile se fac gradual, noi am inceput cu persoanele în potential pericol, am monitorizat contactii si dovada s-a transformat in datele de acum. Urmeaza trecerea la alt tip de testare, pentru porpulatie, sa urmarim circulatia. Pe urma testarea care se face strict pacientilor cu forme severe si alta testare, pentru personalul medico-sanitar, trebuie sa testam cadrele medicale ca sa vedem in ce masura s-au infectat” , a explicat acesta.

Mai multe țări testează un vaccin împotriva coronavirusului, care urmează să fie adus și în România.

”Noi la Institutul de boli infectioase avem colaborare si urmeaza sa primim protocolul si sa punem in testare. Este inginerie genetica, s-au identificat structura de la nivelul virusului si se ofera populatiei. Va fi adus când se ratifica protocolul. Urmeaza proceduri prin care preparatul sa fie adus in tara si investigatorii vor trece la treaba. Cred că într-o lună o sa avem documentele să facem primele teste voluntare.” , a declarat Adrian Streinu Cercel.