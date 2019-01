Adrian Ţuţuianu, recent înscris în Pro România, anunţă noi racolări: Vin senatori, deputaţi, foşti miniştri şi europarlamentari

"Am văzut şi eu dimineaţă pe un site local că sunt candidat la europarlamentare. Eu nu ştiu treaba asta. Nu s-a discutat la Pro România de o listă de candidaţi la europarlamentare, din două motive: partidul acum se consolidează, vor mai fi veniri în partid la începutul sesiunii parlamentare şi după începutul sesiunii, personalităţi importante, senatori, deputaţi, oameni care au fost miniştri, care au fost europarlamentari, asta e un prim aspect şi, în al doilea rând, e prea devreme ca să batem în cuie o listă (...). Termenul limită de depunere a candidaturilor este 26 martie'', a afirmat Ţuţuianu.



Acesta a adăugat că lista de europarlamentari a Pro România va fi deschisă de Victor Ponta şi Corina Creţu.



"Ce este cert: Victor Ponta va fi cap de listă la europarlamentare, nu pleacă la Bruxelles, ci urmăreşte o ridicare a scorului partidului, este locomotiva partidului şi al doilea om care va fi pe listă va fi Corina Creţu, ceea ce arată că avem determinarea de a propune oameni care cunosc problematica europeană. Corina Creţu ocupă postul de comisar european pe un domeniu extrem de important, poate cel mai important pe care l-a avut România, dezvoltarea regională, fondurile de coeziune. Mai departe vom vedea pe cine punem pe listă în aşa fel încât să putem să ne realizăm obiectivul: 8-10% din voturi, trei, patru europarlamentari'', a precizat Ţuţuianu.



În ceea ce îi priveşte pe parlamentarii care urmează să se înscrie în Pro România, Ţuţuianu a spus că a discutat cu cei din Dâmboviţa.

"Am discutat cu parlamentarii PSD de Dâmboviţa, ştiu că unii nu au de gând să vină pentru că aşteaptă să urce în grad în PSD, dar sunt şi oameni care ar putea să vină. Dar este o chestiune şi o alegere care ţine, în primul rând, de agenda proprie. Eu nu am să insist mai mult decât trebuie la nimeni'', a mai spus Ţuţuianu.



Întrebat dacă a purtat discuţii şi cu cei din grupul ''Unirea'' din Parlament, Adrian Ţuţuianu a precizat că va vorbi cu aceştia în perioada următoare.



''N-am avut o asemenea discuţie. O să mă văd cu colegii din grup săptămâna aceasta. De mâine sunt şedinţe la majoritatea comisiilor de specialitate'', a declarat senatorul Adrian Ţuţuianu.