Adriana Bahmuţeanu a avut sediul de campanie deasupra unei firme de pompe funebre

Adriana Bahmuţeanu a declarat, pentru wowbiz.ro, că nu se aştepta să câştige alegerile, însă a fost o provocare căreia şi-a demonstrat că îi poate face faţă.

Vedeta a declarat că unul dintre sediile ei de campanie a fost un birou de pompe funebre, iar stafful ei... și-a ținut întrevederile printre sicrie.

Alegerea sediului de campanie la pompe funebre a avut şi o explicaţie. Conform sursei citate, unul dintre șefii ecologiștilor este patronul unei firme de pompe funebre.

Chiar dacă avea avantajul notorietății atât în mass-media și în social media, pentru Adriana Bahmuțeanu se pare că lupta dusă de pe reţelele sociale nu a ajutat-o. Chiar dacă a avut și câteva întâlniri în care a confruntat-o pe Clotilde Armand și le-a promis alegătorilor ei că, dacă va câștiga, își va muta biroul în stradă, vedeta tv a pierdut în cele din urmă prima ei luptă politică.

Bahmuţeanu a adăugat, pentru sursa citată, că nu și-a făcut un obiectiv din a intra în politică și că această campanie a fost o experiență și atât. ”Vreau să-mi iau o vacanță și să mă liniștesc. A fost o campanie grea, am mers și câte 10 km pe zi. Nu mă așteptam să câștig la un timp așa de scurt după ce am anunțat că intru în politică, dar nici nu mă așteptam să am acest blocaj mediatic de care am avut parte. Am colegi, tot jurnaliști, care au cadidat și au mers la 3 emisiuni pe zi. Eu am făcut campanie pe Facebook și sper că am reușit să arăt ceva din problemele acestui sector, pentru ca cel care a câștigat alegerile să poată să le rezolve”, a spus Adriana Bahmuțeanu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro