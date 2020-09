Adriana Bahmuţeanu, revoltată după alegeri: "Am fost blocată peste tot. Mi-aş fi dorit o dezbatere cu principalii candidaţi!"

"Va multumesc pentru fiecare vot si pentru fiecare mesaj de sustinere pe care l-am primit de la voi, dragi oameni simpli si curati!!!

Nu stiu cate procente am obtinut, dar nici nu m-am imbatat cu apa rece ca intr-o luna as putea deveni primar!

Am fost in schimb, timp de o luna, vocea oamenilor, vocea strazii, v-am oferit imaginea reala, necoafata a Sectorului 1, cu diferente ca de la cer la pamant intre bogati si saraci, intre vile si blocuri noi si cartierele sarace si uitate de autoritati!!!

Zilnic am fost alaturi de oameni, am umblat pe toate coclaurile si v-am aratat realitatea cruda si saracia lucie!!!

Am fost blocata pe toate televiziunile, nu am fost invitata nici macar la o singura emisiune unde sa imi prezint programul si ideile, desi mi-as fi dorit o dezbatere cu principalii candidati!!!

Chiar si asa, de pe margine si blocata, cu ajutorul meu s-a rezolvat problema cetateanului care strangea compulsiv gunoaie in propria locuinta de 20 de ani, incat mizeria ii depasea acoperisul!

Locuitorii din Chitila respira acum usurati fiindca focarul de infectie de pe strada Strabuna a fost anihilat!

La fel, v-am prezentat si principala sursa de poluare a Bucurestiului, groapa de gunoi si incineratorul Sterycicle unde se ard noapte de noapte deseuri medicale periculoase ce degaja un fum negru si greu in tot orasul!!!

Cred in continuare ca este nevoie de masuri reale, in interesul cetateanului, de protectie sociala, de asfalt si utilitati si de investitii serioase sau de zgarie-nori, de mai mult spatiu verde si de simt civic!!!

Pentru mine personal, aceasta luna de campanie, cu blocaj mediatic, fara resursele financiare ale marilor partide si doar cu 2-3 oameni inimosi a fost o experienta personala din care am invatat ca daca vrei, poti sa schimbi in bine viata oamenilor!!!

Va multumesc tuturor, le multumesc colegilor ecologisti, jurnalistilor care au spart blocajul si mi-au dat posibilitatea sa ma exprim, chiar daca insuficient penteu o batalie electorala: Marina Almasan, Cristi Brancu, Val Valcu si Luis Lazarus!

Multumesc personalitatilor publice care mi-au transmis mesaje de sustinere: Vladuta Lupau, Jeny Nicolau, Romica Tociu, Florin Salam, Ana Maria Prodan, Anatol Basarab!

Multumesc familiei mele, parintilor care m-au incurajat, varului meu Adrian, fost campion la box si copiilor mei care au aflat pentru prima oara ce inseamna o campanie electorala!

Va multumesc voua, cei care m-ati primit cu bucurie pe strada si m-ati poftit in casele voastre!!! Si ii multumesc lui Dumnezeu!!!

Da, mi-am facut damblaua: am vrut sa candidez, sa schimb in bine viata oamenilor inca de acum 10 ani! Daca atunci nu s-a putut, s-a intamplat acum, chiar daca am intrat foarte tarziu in cursa electorala, fara resurse si cu un blocaj mediatic incredibil!!! Va pup si va iubesc!!!", a scris Adriana Bahmuţeanu pe pagina sa de Facebook.