Adriana Bahmuţeanu şi Silviu Prigoană s-au împăcat: "Stau la el de câteva luni, după operaţia de ocluzie intestinală"

Cei doi au fost numiţi cuplul procesoman. An de an divorțau sau se căsătoreau, iar la un moment dat se vedeau zilnic pe la tribunal. Vedeta Antena 1 a vorbit despre relația pe care o are acum cu Silviu Prigoană.

"Dacă îmi aduc bine aminte, da, am avut 80 de procese și plângeri penale. Aveam ziua și instanța. Ajunsesem să merg la tribunal ca la mine acasă. Acum suntem la final, trebuie doar să se mai stabilească domiciliul copiilor. Însă ei au crescut, sunt mari, iar decizia nu mai contează pentru că vor alege singuri unde își doresc să stea. Se înțeleg foarte bine cu tatăl lor, el și-a asumat toate cheltuielile. Stau la el de câteva luni, pentru că după operația de ocluzie intestinală mi-a fost foarte greu să mă mobilizez. Și acum sunt în recuperare. Da, Silviu m-a ajutat foarte mult în această perioadă, i-a plimbat pe copii prin America, prin țară, le-a cumpărat ce au vrut", a explicat Adriana Bahmuțeanu, potrivit click.ro.

Acum, după multe scandaluri prin tribunale, Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au reușit să îngroape securea războiului și au pus pe primul loc binele copiilor.

"Silviu nu vorbește cu mine de patru ani. L-am chemat la mediere pentru că această tăcere și necolaborare dintre noi îi afectează foarte mult pe copii. Eu am insistat la protecția copilului pentru consiliere psihologică deoarce Eduard și Maximus nici nu vorbeau cu tatăl lor. După consiliere s-au dus la vizite, s-a reluat relația, a fost totul foarte bine, însă au hiperactivitate, pe care o dezvoltă copiii din familii conflictuale și divorțate. Primul pas spre terapie este comunicarea dintre părinți, chiar dacă sunt divorțați. Degeaba ai bani, le faci toate poftele și apoi le spui că mă-ta nu are bani să vă cumpere ce vă cumpăr eu, pentru că astfe de discuții și vorbe îi afectează. Nu trebuie să pui problema financiar, pentru că mai presus e iubirea decât un calculator scump", a completat Adriana Bahmuțeanu.

Povestea cuplului Bahmu-Prigoană a început în anul 2003, când s-au căsătorit prima dată. A urmat şi primul divorţ, chiar după luna de miere. În ianuarie 2004 îşi jurau din nou credinţă, pentru ca în luna mai să divorţeze a doua oară. În august 2005 s-au căsătorit iar, dar la începutul anului 2007 a fost al treilea divorţ. În mai 2009 s-au căsătorit a treia oară pentru trei luni doar, căci în vara lui 2012 s-au certat şi apoi au divorţat. Împăcarea lor s-a produs de Paşte, în 2013, iar în primăvara lui 2015 au ajuns al cincilea divorţ, ultimul.