Adriana Nica, mangerul suspendat de la Spitalul Universitar: "Domnul premier a fost total dezinformat. Eram pregătiţi din decembrie"

Adrian Nica ocupa funcția de manager al Spitalului Universitar de Urgență din București din 2017. ea a fost schimbată recent din funcţie, dar neagă toate acuzaţiile legate de primul pacient cu COVID-19 de la Universitar, situaţia care a dus la suspendarea sa din funcţie, susţinând că acestea sunt false. "Faptul că la la secţia de nefrologie a fost focar este o ştire falsă", afirmă medicul, dezvăluind că niciun angajat al spitalului care a intrat în contact cu pacientul testat pozitiv nu a fost infectat. "Domnul premier a fost total dezinformat, nu a vorbit fundamentat", a mai afirmat Adriana Nica, cu referire la acuzaţiile lui Ludovic Orban.

Nelu Tătaru: "În urma evaluării, este posibilă închiderea unor secţii de la Spitalul Universitar"

"Încă de când a început epidemia în China, împreună cu Comitetul Director ne-am preocupat să avem la nivelul spitalului echipamente, kituri complete care se folosesc de către personalul medical când îngrijesc bolnavii de COVID. Vorbim de combinezoane, de măşti faciale cu filtru, de viziere, de ochelari de protecţie, de mănuşi, de absolut tot ce înseamnă echipament special. În decembrie au venit 500 de astfel de echipamente. Lucrurile acestea se pot verifica fie pe notele de intrare, fie pe raportările pe care le făceam şi pe care domnul ministru Costache le-a implementat împreună cu STS. Trebuia să raportăm zilnic situaţia stocurilor. Îl rog public şi respectuos pe domnul premier să ceară aceste date şi să fie informat cu documente. Această aprovizionare a continuat. Inclusiv în data de 23 şi 24 martie, în spital au intrat kituri complete din comenzi făcute cu o săptămână înainte. Pe toată perioada aceasta, din decembrie până în prezent, spitalul s-a străduit să achiziţioneze aceste produse. Înainte să se restricţioneze activitatea chirurgicală cronică, am hotărât în consiliile medicale, împreună cu şefii de secţii, să limităm pe cât se poate aceste intervenţii cronice pentru bolnavi, astfel încât să putem să amenajăm zone la nivelul spitalului ca să putem trata aceşti bolnavi care se vor adresa spitalului nostru după ce spitalele suport vor fi colmatate, dacă se va întâmpla acest lucru. În data de 12 şi 13 martie am trimis la DSP planul nostru de reorganizare a spitalului. Ceream clar să fie relocată secţia de chirurgie plastică, de la etajul 2 la etajul 4, astfel încât să creăm o zonă specială pentru bolnavii care vor avea nevoie de terapie intensivă. Dat fiind faptul că terapia intensivă este deja la etajul 2. Noi avem în prezent 50 de paturi de terapie intensivă, totate cu câte un ventilator. Am zis să mărim zona în care vor fi îngrijiţi astfel de bolnavi dacă ei ajung în număr mare la spitalul nostru. Pentru că în aceste saloane de chirurgie plastică nu exista oxigen şi vacuum în toate saloanele, s-au făcut demersuri pentru a se asigura oxigen. Doamnele de la secţia de ginecologie mi-au făcut reclamaţie la DSP, că am mutat secţia de chirurgie plastică la etajul 4, într-o zonă destinată bolnavelor cronice de la ginecologie", a declarat Adriana Nica pentru stiripesurse.ro

La Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, 35 de cadre medicale şi 75 de pacienţi au fost confirmaţi cu coronavirus până în prezent

Grupul de Comunicare Strategică a transmis, luni, că la nivelul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, din data de 22 martie până în prezent, au fost identificate pozitiv la testul pentru noul coronavirus (COVID-19) 35 de cadre medicale şi 75 de pacienţi.

