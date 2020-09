Adriana Săftoiu a fost muşcată de un câine: "Sângeram din greu, am ajuns la urgenţe cu trei plăgi"

"Îmi făceam tura de pași, mereu pe acelaşi traseu – Băneasa, zona Greenfield. Nu l-am auzit, nu l-am văzut, nu l-am simţit decât când m-a înhăţat. Am reuşit să mă desprind din colții lui – un câine imens, negru cu alb, lățos. Am continuat să merg cu fața la el, încercând să îl alung. S-a oprit la câtiva metri şi m-a privit mârâind. Am reuşit să ajung la un Mega Image din cartier. Mi-am dat seama că nu e de glumă. Sângeram din greu", povesteşte liberala.

Ea spune că nu avea bani la ea ca să îşi cumpere spirt, dar a avut noroc cu nişte oameni care i-au dat o sticlă de pe raft. Apoi, a oprit o maşină în care se aflau doi tineri, care au dus-o acasă.

"Am pus niste bandaje, m-am urcat în mașina mea şi am mers direct la urgenţe la Elias. Trei plăgi, din fericire doar una profundă. De acolo, la Balș pentru antirabic", a continuat Săftoiu.



În faţa ei erau alte trei persoane, dintre care una a spus că a fost muşcată tot în Băneasa, zona Greenfield spre Grădina Zoo. "Îmi descrie câinele. Același. Ajung pe scaun. Medicul de gardă mă întreabă unde s-a întâmplat. După ce îi dau detaliile, imi spune: Sunteți a treia persoană în două ore, din aceeasi zonă, muşcată de un cîine cu aceleași semnalmente", a scris ea.

Adriana Săftoiu a semnalat cazul primăriei sectorului 1. "E o zonă unde sunt mulți copii, mai ales într-o zi însorită. Să sperăm că nu va mai exista nici o victimă", conchide deputata.