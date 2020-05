Aeroportul din Bagdad, unde se află şi trupe americane, atacat cu rachete Katiuşa VIDEO

Atacul nu s-a soldat cu victime şi nici nu a provocat pagube, precizează într-un comunicat serviciul de securitate. Acestea sunt primele tiruri care vizează sectorul de la atacul american cu un avion fără pilot (dronă) în care a fost ucis puternicul general iranian Qassem Soleimani şi ”locotenetul” său irakian Abu Mehdi al-Muhandis, adjunctul comandantului Hashd al-Shaabi, o coaliţie paramilitară dominată de proiranieni şi integrată în stat.

Tirurile de miercuri au vizat, la ora locală 4.00 (şi ora României), ”sediul luptei antiterosite în care se află de asemenea forţe americane”, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul poliţiei.

Seviciile de securitate anunţă însă că au găsit la Bakriya - o zonă din partea de vest a Bagdadului, situată la şapte kilometri de sectorul atacat, lansatorul de rachete folosit în aceste tiruri, echipat cu un sistem cu ceas. Însă ele nu precizează cine este autorul tirurilor.

Three Katyusha rockets landed in the vicinity of #Baghdad airport, early in the morning, and security forces found the launching platform with the "Timer" device in Al-Bakriya area, west of Baghdad! pic.twitter.com/DVYx93mKyW