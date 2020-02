Aici locuieşte Ludovic Orban! Cum arată vila premierului de pe malul lacului, cu chioşc de pază la poartă

Ludovic Orban deține doar o casă, în județul Ilfov, la marginea Bucureștiului. Vila are o suprafață de 200 de metri pătrați, este amplasată pe malul lacului, are două intrări și beneficiază de un chioșc de pază la intrarea dinspre lac, potrivit stirilekanald.ro.

Odată cu noua funcţie, de premier, Ludovic Orban și-a republicat declarația de avere, din care reiese că trăia cu 3.113 lei pe lună, câștigând - din consultanță tehnică pentru două firme - 37.356 lei anual.

Premierul a reacţionat, după numeroase ironii la adresa lui. "Sunt un om simplu, pot sa spun chiar ca sunt auster si cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal. In viata ai ani mai buni, ani mai rai, luni mai bune, luni mai rele. Nu intotdeauna traiesti numai strict din venitul pe care il incasezi pe parcursul unui an, ci si din venitul pe care l-ai avut anterior.

Ce puteti vedea este ca am trait strict din indemnizatia pe care am primit-o pentru functiile publice pe care le-am detinut (...) faptul ca au existat anumite perioade in care nu am inregistrat venituri, vreau sa retineti ca nu m-am dus si nu am cerut niciun ajutor de somaj in perioada respectiva, iar in mare parte faptul ca unele companii s-a pus presiune asupra lor strict din cauza faptului ca au indraznit sa faca un contract de munca cu mine a aratat totusi anormalitatea statului roman condus de PSD", a declarat Ludovic Orban, ale cărui venituri s-au triplat practic în momentul numirii la Palatul Victoria, funcția de premier fiind retribuită cu 9330 lei pe lună.

Ludovic Orban, încântat de alegerea Irinei Rimes ca ambasador al Zilei Brâncuşi

Premierul Ludovic Orban a participat, miercuri seară, la Ziua Naţională Constantin Brâncuşi şi a vorbit despre cântăreaţa Irina Rimes, ambasadorul acestei zile, despre care a spus că "a fost promotor" şi că putea fi orice alt cântăreţ în vogă în locul acesteia.

"A fost promotor. Este bine că un ministru al Culturii a marcat această zi printr-un eveniment, după părerea mea extrem de interesant, iar faptul că a ales o promovare prin intermediul unei, să spun, persoane care practic nu se încadra în stilul clasic a reuşit să creeze o întreagă dezbatere şi sunt convins că foarte mulţi tineri sunt prezenţi astăzi aici tocmai din cauza acestei decizii. Am înţeles că foarte mulţi tineri au urmărit dezbaterile pro şi contra tocmai datorită acestei alegeri, iar eu cred că încă din ideile iniţiale ale Ministerului Culturii principala idee a fi de a stârni interesul publicului", a declarat Orban.

Întrebat dacă e corect să fie aleasă Irina Rimes datorită numărului de vizualizări pe care le are pe canalul You Tube, premierul a spus că în locul acesteia putea fi ales orice alt cântăreţ. "Putea fi oricine altcineva, este un cântăreţ care e în vogă, un cântăreţ care este apreciat şi faptul că a decis să se implice în acest proiect, după părerea mea este un lucru bun şi cred că efectul a fost atins", a declarat Orban, potrivit Adevărul.ro.

