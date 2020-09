ALEGERI LOCALE 2020 Cluj. Emil Boc are victoria asigurată? Datele primului Exit Poll

Radu Fărcaș, candidatul Pro România pentru Florești, a postat un filmuleț pe o rețea socială imediat după ce a ieșit din secția de votare.

"Am fost la vot, am votat. Am votat pentru schimbare, am votat pentru o normalitate în Florești. Pe drumul spre normalitate în Florești vă așteptăm pe toți la vot pentru că votul nostru, al tuturor, contează", a spus Radu Fărcaș într-un filmuleț postat pe pagina sa de Facebook.