EXIT POLL Alegeri locale 2020 Timişoara. Nicolae Robu, favorit pentru un nou mandat

EXIT POLL Alegeri locale 2020 Timişoara. Alexandru Mutruc, candidat PMP la Primăria Timișoara, este optimist că lucrurile în oraș se vor schimba după aceste alegeri locale. "Consider și cred în continuare că Timișoara are nevoie de democrație, dezbatere și disciplină. Consider că Consiliul Județean, județul Timiș, merită să aibă în structura de conducere oameni care provin din mediul privat, care știu să genereze perspectivă. Consider că Timișoara merită mai mult, Timișoara după 8 ani de zile își poate tura motoarele la adevărata putere. Tinerețea și domeniul privat pot aduce perspectivă și dezvoltare în Timișoara și județul Timiș", a spus Alexandru Mutruc.

EXIT POLL Alegeri locale 2020 Timişoara. Deputatul Cornel Sămărtinean, candidatul PMP la președinția Consiliului Județean Timiș, a spus că a votat o schimbare în bine și că privește cu optimism spre viitor. "O zi importantă pentru județul nostru, pentru orașul nostru. Am votat schimbarea, dar nu orice fel de schimbare – am votat o schimbare în bine, am votat o schimbare de perspectivă, de creștere a calității vieții în acest județ. Cred cu adevărat că putem schimba ceva în acest județ. Cu credință cred că putem merge până la capăt. Trebuie să venim la vot, Doamne ajută!", a spus Cornel Sămărtinean, la ieșirea de la urne.

EXIT POLL Alegeri locale 2020 Timişoara. Alin Nica este candidatul PNL Timiș la președinția Consiliului Județean. După ce și-a exercitat dreptul la vot, acesta a declarat: "Am votat la CJ pentru schimbare, pentru a schimba foaia, să trecem la un Timiș european, să trecem la un alt nivel. Am încredere în toți cei care sunt de bună credință și care doresc o schimbare, că vor da această schimbare pentru generațiile care sunt și generațiile care vor veni".

EXIT POLL Alegeri locale 2020 Timişoara. Aflat in izolare la domiciliu, Călin Dobra nu poate vota pentru că nimeni nu se încumetă să-i ducă urna mobile. Președintele Consiliului Județean Timiș s-a infectat, recent, cu coronavirus. În prezent, se află la Lugoj. "VREAU SĂ VOTEZ! E dreptul meu constituțional! Dar, în secția de votare unde sunt eu arondat, membrii au hotărât, încă de aseară, să nu se deplaseze cu urna mobilă. Iar situația nu este singulară. În câteva minute, cât durează procesul electoral, în aer liber, în cazul meu, cu măști și păstrând distanța virusul nu se transmite. Și nu o spun eu, ci o poate confirma orice cadru medical. Tind să cred că e rea voință și chiar un abuz, o încălcare grosolană a legii și un pretext pentru a-mi îngrădi mie și altor zeci de mii de oameni aflați în aceeași situație, un drept prevăzut de Constituție", a scris Călin Dobra pe Facebook.

EXIT POLL Alegeri locale 2020 Timişoara. Voichița Lăzureanu, candidatul PSD la funcția de primar al Timișoarei, medicul Voichita Lazureanu, a votat în jurul orei 12.00, la o secție din zona Traian. "Sa veniti la vot, sa faceti alegerea sanatoasa pentru Timisoara, pentru timisoreni, sa votati, pentru ca doar asa avem democratie, doar asa suntem mandri sa ne votam oamenii etici, morali, respectabili si mai ales profesionisti. Va invit sa veniti la vot si sa votati o Timisoara sanatoasa, o Timisoara educata, o Timisoara curata, o Timisoara sigura, pentru ca aceasta ne dorim cu totii. Inca o data, va rog si va indemn sa veniti la vot", a declarat Voichita Lazureanu.

EXIT POLL Alegeri locale 2020 Timişoara. Dominic Fritz, candidatul USR-Plus la functia de primar al Timișoarei, a votat la Colegiul Tehnic de Vest din zona Iosefin, unde își are reședința. "Ma bucur că suntem aici, in cartierul meu, in Iosefin, unde tocmai am votat. A fost pentru mine primul vot in Romania si l-am dat cu multa incredere că putem să ne reconectăm cu valorile Timisoarei, dar și de viitorul Europei. Pentru mine ziua votului este o zi specială ca pentru orice societate, pentru că este ziua în care cei puternici au exact aceleasi voci, acelasi numar de voturi ca cei slabi, cu cei uitați. Astăzi putem să echilibrăm din nou pentru ca si eu am un singur vot, orice timisorean, orice roman are un singur vot și sper ca foarte multi oameni din Romania si din Timisoara sa se foloseasca de acest drept de vot si impreuna putem sa deschidem un nou capitol in istoria Timisoarei si in istoria Romaniei", a declarat Dominic Fritz.

EXIT POLL Alegeri locale 2020 Timişoara. Nicolae Robu, candidatul PNL pentru încă un mandat în funcția de primar al Timișoarei, a fost la vot la ora 9:00, la secția de la Școala Generală 30, din cartierul Soarelui, alături de soție și fiică. "Am votat pentru continuitatea in dezvoltarea Timisoarei, in evolutia Timisoarei ca un oras european autentic de prim rand. Desigur, votul fiecaruia dintre noi este implicit si un vot pentru Romania. Sper ca va continua aceasta evolutie sanatoasa pe care orasul nostru a avut-o, detasat, acolo, in frunte, la toti indicatorii cei mai importanti, ceea ce arata ca economia este puternica, sanatatea s-a dovedit a fi destul de bine pusa la punct, dar aici mai avcem de lucru, educatia, cultura, toate trebuie sa fie duse cat se poate de sus, iar in cazul Timisorrei, noi trebuie sa fim pregatiti impecabil pentru anul in care vom juca rolul de Capitala Europeana a Culturii. Este un rol pe care il jucam in numele Romaniei, in numele Europei", a declarat Nicolae Robu la iesirea de la urne.

EXIT POLL Alegeri locale 2020 Timişoara. Nicolae Robu, candidatul PNL, ar urma să obțină 41% din voturile cetățenilor din Timișoara. Dominic Fritz, candidat din partea USR, ar urma să obțină doar 27% din voturi. Pe podium mai intră Voichița Lăzureanu (PSD), cu 12%.