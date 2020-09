ALEGERI LOCALE 2020. Gabriela Firea atacă ironic în ziua alegerilor: "Tinerii nu vor CÂINII nimănui în primărie"

"Ce zi superba! O zi in care tinerii NU vor CAINII nimanui la Primarie, politicieni marioneta, fara pic de competenta si suflet pentru oameni. Tinerii si seniorii vor bunastare, nu austeritate! Toti oamenii vor investitii in spitale si NU inchiderea lor, investitii in transport si NU scumpirea biletelor de calatorie, sprijin pentru femei, copii si bolnavi cronici. Fratii interlopilor nu stiu decat sa-i serveasca pe interlopi si sa urle si-n ultima clipa cu toata URA si SETEA DE BANI!!

#PentruOameni

#FaraFratiDeInterlopiLaPrimarie", a scris pe Faceboo Gabriela Firea.

