ALEGERI LOCALE 2020. Nicuşor Dan: "Este un atac între partide, dar fiecare susţine candidatura mea"

ALEGERI LOCALE 2020. "Nu am văzut atacuri la mine, ci la PNL, atacul a fost într-adevăr puternic și neșteptat. Ce vreau să spun este că aceste patru partide de opoziție din București - PNL, USR, PLUS, PMP - au ajuns să stabilească un canditat comun. Dacă am fi vorbit în februarie, șansele de a avea un candidat comun erau destul de mici, deși publicul care votează împotriva PSD-ului sau partidei de dreapta era undeva la 65% și 3/4 din acest public dorea un candidat comun. Eu am vazut o dovadă de înțelepciune la aceste patru partide, în special la PNL care are primari care câștigă cu 70-80% în orașele în care candidează.", a declarat Nicușor Dan, la Antena 3.

Nicuşor Dan, scandal cu Poliţia Locală Sector 5 la conferinţa sa de presă. "E filonul comunist din PSD. Nu acceptă alt punct de vedere"

Nicușor Dan anunță posibilitatea formării unei alianțe între aceste partide pentru alegerile locale din țară.

"Acum suntem într-o fază de negociere, sunt optimist că aceste partide o să aibă candidați comuni sau măcar un program comun. Am vorbit cu fiecare dintre ei legat de programele din București și programele sunt ușor de armonizat.", a mai spus candidatul la Primăria Capitalei.

Vlad Voiculescu, foarte supărat că nu a fost desemnat el candidatul comun

"Nu vreau să comentez speculații sau analize psihologice. Lucrul care este oficial în momentul acesta este că Vlad voiculescu și-a retras candidatura pentru Primăria Capitalei. Oficial, USR PLUS nu mă susține, USR mă susține în mod oficial. Practic însă, USR PLUS mă susține pentru Primăria Capitalei. Pe de-o parte, este un atac între partide, pe de altă parte, fiecare susține candidatura mea la Primăria Capitalei. Nu există puncte majore de disesiune în ceea ce privește programul pentru București.", a spus Dan în legătură cu atacul USR-PLUS îndreptat către PNL.

Referitor la incidentele din timpul conferințelor sale și preferința pentru discursuri în stradă, Nicușor Dan a declarat că este foarte firesc să ieși în rândul oamenilor pe stradă. "Am ales să ies în strada Progresului, intersecție cu Constratin Istrati, pentru că astăzi era în dezbatere strategia de dezvoltare pentru sectorul 5. Am ales acea locație pentru că este capătul unui linii de cale ferată dezafectată, cum mai există și altele, care au un potențial enorm pentru București. Am pierdut 10 ani să facem 5 kilometri de metrou în Drumul Taberei. Acolo avem 4 kilometri de linie gratuită, trebuie doar să punem linia și poate să circule un metrou de suprafață, care să se conecteze cu inelul de centură feroviară al Bucureștiului, cu cele șase gări interioare, și să triplăm practic dimensiunea metroului."

Candidatul alianței a solicitat, de asemenea, o poziție a PSD în legătură cu incidentele din timpul conferințelor sale de presă.