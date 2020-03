Alegeri locale 2020. S-a stabilit data la care ar putea avea loc alegerile locale

"Cred că în premieră în politica românească în ultimii 20 de ani am invitat partidele la o consultare despre data alegerilor locale şi la alte reglementări aferente. PSD a arătat din nou că nu înţelege democraţia, nu a fost prezent. Cu celelalte partide a rezultat ca cea mai probabilă data, data de 28 iunie", a afirmat Orban.

El a spus că a luat în calcul mai multe argumente legare de derularea campaniei după creşterea temperaturilor, astfel încât în funcţie de evoluţia epidemiei să existe un impact minim

"Am ţinut cont de examentul de capacitate şi Bacalaureat, care ar trebui să se finalizeze. 4 şi 21 iunie ar fi pus probleme pentru cele două examene. Nu va exsta o interferenţă între procesul electoral şi cel de organizare a acestor examene", a spus Ludovic Orban înainte de şedinţa de Guvern de marti seară.

"Am avut o discuţie foarte utilă, într-un moment deosebt de important. Am discutat doar despre data pe care Guvernul vrea să o propună. Am agreat - având în vedere situaţia prin care trece ţara – data de 28 iunie. Va fi probabil propunerea Guvernului în această perioadă. S-a discutat despre măsurile pe care Guvernul le-a luat şi le va lua în următoarele zile", a declarat, marţi, la ieşirea de la consultările cu premierul Ludovic Orban, liderul PMP, Eugen Tomac.

Întrebat dacă s-a mai discutat cumva despre alegeri anticipate, Tomac a spus: "Toate partidele au discutat că este nevoie de un Guvernu stabil".

De asemenea, întrebat dacă vor avea loc alegerile în cazul în care epidemia de coronavirus avansează, liderul PMP a spus: "Orice politician raţional se uită şi la ce se întâmplă în jurul nostru, sperăm ca măsurile să atenueze epidemia. Până în 28 iunie să nu mai existe pericol".

La rândul său, liderul Pro România, Victor Ponta, a afirmat că ar trebuie reglementată – în acest context special – situaţia strângerii de semnături.

"Să strângem semnături pentru candidaţi în momentul aceste înseamnă să răspândim epidemia", a spus Victor Ponta.

Acesta a precizat că ese de acord cu alegerile în 28 iunie, dar ar trebuie ca până în aprilie ar trebui să nu mai existe epidemie de coronavirus în România.

Vicepreşedintele ALDE, Varujan Vosganian, a precizat că s-a convenit ca decizia finală să fie luată abia peste două săptămâni.

"Decizia finală am convenit să fie luată peste două săptămâni, în funcţie de evoluţia coronavirus", a spus Vosganian, la ieşirea de la consultprile cu Ludovic Orban.

Şi liderul USR, Dan Barna, s-a declarat de acord cu data alegerilor locale, dar ţinându-se cont de evolkuţia epidemiei.

"E foarte clar că dacă nu vom avea o scădere a fenomenului, nu va avea nimeni chef de alegeri, dacă va fi preocupat să-şi protejeze părinţii şi copiii", a spus dan Barna.

Toţi participanţii la discuţii au declarat că este nevoie de un guvern stabil care să poată gestiona situaţia de sănătate publică.