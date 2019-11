Alegeri prezidenţiale 2019. Mesajul primului român care a votat în turul II: Noi ne dorim o ţară mai bună pentru toţi românii

"Astăzi am facut schimb cu Mădălina Ghibuşi si am fost primul român de pe glob care a votat în turul al 2-lea al alegerilor prezidențiale 2019.

Am votat cu gândul că de aici de la "capatul lumii" vom contribui, împreună cu familia și prietenii noștri, la o nouă șansă pe care România o merita atât, atât de tare. Multi de acasa vor vota din interes personal si o fac intr-un mod constant, bravo lor.

Altii, hotărâți si conștienți de importanta acestui moment, vor vota cu, nu neaparat pentru increderea in candidat, ci pentru o perspectiva pe termen lung mult mai favorabila dar si pentru a oferi o perioadă mai stabilă pe plan politic, pana la următoarele alegeri parlamentare.

Astazi am fost la vot cu gandul si la toti cei care au votat in primul tur, ca si noi de alt fel, cu si nu mai vor să voteze si in acest weekend. Sper tare mult sa va răzgândiți si sa luati in considerare ca Romania pe care vi-o doriti nu poate fi completa fara contributia voastra .

Asa ca cel mai bine haideti sa jucam in echipa si dam un +plus de energie fratelui nostru experimentat,lent si tacut si impreuna sa-i arătăm si fratelui mai in varsta,egocentric si neinformat ca noi cei tineri, visători,implicati si motivați ne dorim o țară mai bună pentru toti romanii", a scris pe Facebook Ioan Macaveiu.







Citeşte şi: ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019 BEC - TURUL 2. Sute de români din străinătate au votat pentru viitorul preşedinte al României