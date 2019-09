Alegeri prezidenţiale în Afganistan la sfârşitul săptămânii. Cine sunt candidaţii

Comisia Electorală Independentă (IEC) nu a anunţat încă cifrele de participare la scrutin, ale cărui rezultate preliminare ar urma să fie date publicităţii la 19 octombrie.



Unul dintre responsabilii IEC, Habib Rahman Nang, a reacţionat imediat, la televiziune, la declaraţiile lui Abdullah, amintind că "niciun candidat nu are dreptul de a se proclama învingător". "Potrivit legii, Comisia Electorală Independentă este cea care decide cine este învingătorul", a subliniat el, potrivit Agerpres.



Abdullah Abdullah, care a participat pentru a treia oară la alegeri prezidenţiale în Afganistan, a contestat rezultatele alegerilor din 2014, care au fost marcate de grave nereguli şi au dus la o criză constituţională. În urma unei intervenţii a Washingtonului, în final el a acceptat postul de şef al executivului, sub autoritatea lui Ghani.



Primul tur al alegerilor de sâmbătă s-a derulat fără incidente, însă cu o participare redusă, sub 30% potrivit estimărilor. Observatori independenţi au subliniat în schimb că acest tur s-a desfăşurat în condiţii mai bune privind transparenţa şi eficacitatea decât cele precedente, informează Agerpres.



Abdullah Abdullah a mai declarat că "rezultatele vor fi anunţate de IEC, însă noi am obţinut cel mai mare număr de voturi".



La rândul său, responsabilul IEC a amintit că aceasta "va anunţa întâi rezultatele preliminare (la 19 octombrie), apoi comisia pentru plângeri va examina plângerile depuse, iar rezultatele finale vor fi anunţate (la 7 noiembrie) de IEC după analizarea acestor plângeri".