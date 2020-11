ALEGERI SUA 2020. Donald Trump, învingător în statul cheie Florida, dar e pe cale să piardă Arizona, câştigată în 2016

ALEGERI SUA 2020. Florida are 29 de electori, fiind o miză uriaşă în bătălia prezidenţială. Ptrivit estimărilor New York Times, la momentul numărării a 91% din voturi în Florida, Donald Trump era creditat cu un prcent de 50,6%, faţă de 48,4% ale adversarului său, democratul Joe Biden. Actualul preşedinte are 95% şanse să câştige acest stat, estimau analiştii.

Canalul Fox News a anunţat de altfel victoria lui Donald Trump în Florida.

Statul Florida a fost foarte disputat în cursul ultimelor alegeri prezidenţiale, graţie lui George W. Bush câştigând alegerile din 2000 şi tot aici a fost cheia victoriei lui Donald Trump asupra lui Hillary Clinton în 2016.

Fox News transmite însă că, faţă de 2016, Donald Trump e pe cale să piardă Arizona, stat cu 11 electori. După numărarea a 73% din voturi, Biden avea aici 53,6% din voturi, în timp ce Trump, 45,1%.