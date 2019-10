Articol publicat in: Justitie

ALERTĂ NAŢIONALĂ, fiul lui Sile Cămătaru nu a fost prins de trei zile VIDEO cu momentul atacului

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Fiul lui Sile Cămătaru este căutat de 3 zile, după ce a înjunghiat un bărbat în fața unui club DIN TIMIȘOARA! Din imaginile de pe camerele de supraveghere se pare că tot scandalul a pornit de la iubita fiului lui Sile. Foto: spynews.ro Poliția îl caută pe fiul lui Sile Cămătaru, Aolberto Balint, în toată țara, după ce sâmbătă dimineața, în jurul orei 5, l-a înjunghiat pe un bărbat în vârstă de 29 de ani în fața unui club de manele din Timișoara.



Vecinii interlopilor spun că nu i-au văzut pe polițiștii care l-au căutat pe fiul lui Sile. Se pare că persoana care a declanșat conflictul nu a fost fiul lui Sile, ci bărbatul în vârstă de 29 de ani.



Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz pentru loviri și alte violențe. Alberto Balint fusese eliberat condiționat după ce a primit o condamnare de 5 ani de inchisoare pentru trafic de droguri. Au apărut PRIMELE IMAGINI ale ATACULUI de la TIMIŞOARA. Fiul lui Sile Cămătaru A ÎNJUNGHIAT un bărbat şi a fugit! VIDEO loading... loading...

