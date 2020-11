Alex Bodi, fostul iubit al Biancăi Drăguşanu, săltat de mascaţi într-o mega-anchetă de proxenetism

La data de 11 noiembrie 2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Craiova impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Craiova au efectuat un numar de 23 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Ilfov, Brasov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu si Valcea intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si proxenetism.

"Din datele existente s-a stabilit, in esenta ca, la scurt timp dupa destructurarea unei grupari conduse de membru marcant al lumii interlope (grupare specializata in traficul de persoane si proxenetism), suspectul in cauza (unul dintre locotenentii lui persoanei mai sus mentionate), in timp ce se afla detinut intr-un penitenciar, in perioada 2008 - 2011, impreuna cu alti trei detinuti au folosit retelele sociale in scopul recrutarii unor tinere care practicau prostitutia si, inducandu-le in eroare, fie cu promisiunea unui viitor comun (metoda loverboy), fie cu identificarea unui loc de munca avantajos, respectiv profitand de starea lor de vulnerabilitate (situatie materiala precara, naivitate, lipsa de educatie - factori determinanti pentru respectivele tinere in alegerea practicarii prostitutiei), le-au convins sa se prostitueze in beneficiul lor", arata DIICOT.

Membrii grupării duceau fete în Germania, Italia, Spania, Marea Britanie, Elveţia, obligându-le să se prostitueze, iar banii astfel obţinuţi erau folosiţi pentru investiţii imobiliare în ţară şi în străinătate.

Rețeaua de proxenetism era condusă de locotenentul unui interlop, din închisoare, conform DIICOT. Locotenentul ar fi fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, Alex Bodi, care a fost săltat de mascați, informează Antena3.

La sediul DIICOT Craiova vor fi audiate 18 persoane.

