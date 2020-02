Alex Velea şi Mario Fresh au ajuns la închisoare. Primele reacţii: "Şeful n-a fost deloc prietenos, ne-a cerut să ne legitimăm"

Nu au avut prea mult noroc, ba chiar mai mult, au pierdut jumătate de oră, încercând să explice şefului de secţie cine sunt şi de ce nu au acte de identitate asupra lor.

Singura faptă bună pe care Alex şi Mario au făcut-o în acea zi, a fost să le ofere atchara uno deţinute care se aflau după gratii.

"Ne-am gândit că am mers prima oară la poliţie şi am zis că poate mergem şi a doua oară. Am ajuns în acelaşi loc, unde am fost în ziua precedentă şi am cerut ajutorul unui poliţist să ne ducă la locaţia unde trebuia să ajungem. Ne-ar fi dus, dar a zis să ceară mai întâi voie şefului.

În timp ce aşteptam, nişte femei de după gratii au văzut că aveam atchara în ghiozdan şi ne-au cerut. Am făcut o faptă bună pentru puşcăriaşi, ţi s-a mai şters un păcat.

Ajunşi în faţa şefului, acesta n-a fost cel mai prietenos, ne-a cerut să ne legitimăm, le-am zis că nu avem, însă a fost nevoie de intervenţia celor din producţie, pentru a le arăta nişte copii ale actelor de identitate. Nu ne-a ajutat cu nimic, până la urmă am plecat, după ce am stat cam jumătate de oră acolo", a declarat Alex Velea.

Alex Velea şi Mario Fresh, cea de-a doua echipă eliminată de la Asia Express

Cântăreața Nico și fiica sa, Alexandra, au făcut echipă la ”Asia Express” sezonul 3, de la Antena 1 şi este prima echipă care părăseşte competiţia, potrivit Click.ro. Cea care a dorit să participe la show a fost fiica artistei, care a mai avut o experiență televizată de acest gen, în ”Supraviețuitorul”, emisiune în care s-a simțit atât de bine, încât a dansat provocator în fața colegilor săi.

“E o experiență foarte grea, îmi doresc să îi pot face față fetiței mele, pentru că ea este foarte curajoasă, are voință, are tot ce e nevoie pentru concursul acesta. «Asia Express» înseamnă extrem de multă adrenalină. Am emoții tot timpul. Eu știam la ce să mă aștept, sper doar să am norocul să o am pe mama puternică și să reziste până la final.

Cel mai greu mi se pare să găsești cazare. Și chiar și atunci când se întâmplă asta e greu să ieși din confortul cu care ești obișnuit și să dormi pe jos, de exemplu. Într-o noapte s-a întâmplat să dormim pe un pat de bambus, într-o căsuță așezată practic într-un copac. Nu aveam cu ce să ne învelim, am avut o singură pernă, a fost o experiență, ce să mai! În plus, nu ne obișnuim deloc cu mâncarea de aici”, au declarat cele două.