Momente cumplite pentru Carmen Grebenişan la Asia Express: "Nu mai ţin minte nimic"

Duminică seară, ecuația cursei va fi complicată de câțiva factori, iar vremea, dar și cerințele transmise prin stații de către Gina Pistol le vor da concurenților planurile peste cap.

Autostopul se va transforma într-o misiune aproape imposibilă, iar dorința de a trece primii linia de sosire îi va face pe mulți dintre ei să încerce să își depășească limitele:

"Am tras apă în loc de aer. M-am speriat foarte, foarte tare și de acolo nu mai știu ce s-a întâmplat, nu mai țin minte nimic. Nu mai știu cum am ajuns la mal, am făcut atac de panică", a spus Carmen Grebenișan.