Alexandra Stan, testată pentru coronavirus. Mesajul postat de artistă: "Am fost la plajă, m-am întâlnit cu diverşi oameni"

Vedeta a mărturisit că se simte foarte bine, nu are simptome, a făcut acest test doar pentru a ști că este în siguranță.

„Ghiciți unde am venit! Vă arăt imediat. Am venit să-mi fac testul, sunt foarte curioasă și am zis să fiu sigură, că am tot fost la plajă, m-am tot întâlnit cu oamenii. Vă țin la curent.”, le-a povestit vedeta fanilor în timp ce se filma așteptând să facă testul PCR.

Cântăreața a revenit, ulterior, cu detalii pentru a-și liniști fanii, care s-au îngrijorat pentru starea sa de sănătate. „Nu am simptome, mă simt perfect, dar am zis să fiu sigură, plus că am filmat două clipuri și urmează să mai filmez ceva, așa că o să mă văd cu multă lume. Și în plus, am tot mers să mănânc la terase. În 72 de ore trebuie să primesc rezultatul. Sunt sigură că sunt bine, dar am zis să fiu și mai sigură.”, a mai povestit Alexandra Stan fanilor ei.

Alexandra Stan despre imaginile necenzurate cu ea

Alexandra Stan a șocat în urmă cu doar câteva săptămâni, după ce s-a filmat goală și a publicat imagini pe contul de socializare. Alexandra Stan, protagonista unor scene XXX. Cântăreaţa, filmată goală în timp ce dansa. "Am ales să fiu liberă" FOTO

Alexandra Stana făcut declarații interesante despre viața ei, în cadrul emisiunii Vorbește Lumea, de la Pro tv. 'De multe ori am vrut să schimb ceva în viața mea. De câte ori nu eram fericită. Dacă eram într-un contract, dacă aveam o colaborare cu cineva de câteva luni...

Eu, dacă nu sunt fericită, nu mă simt împlinită, îmi afectează creativitatea, libertatea, eu știu, zic dacă sunt într-o relație și se întâmplă asta, dacă văd că sunt constrânsă, mi se pare că e o problemă, sunt un fel de cal sălbatic. Nu-mi place să fiu îmblânzită, așa, foarte ușor', a dezvăluit Alexandra Stan la Vorbește Lumea.