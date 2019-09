Alexandru Cumpănaşu: "Parchetul General a început ancheta penală la INML. Fiul lui Dincă trafica fete, sunt date la dosar"

"Se joacă cu focul cei de la INML. Parchetul General a început ancheta penală la INML. Nu e posibil să se fi făcut ADN-ul în două zile, așa cum s-a menționat în raportul de la Ministerul Sănătății.

S-a constituit o echipă de procurori și vor începe investigațiile la INML", a precizat Alexandru Cumpănașu.

Unchiul Alexandrei a confirmat informaţia dată în exclusivitate de România TV, că fiul cel mare al lui Dincă a avut probleme cu un dosar de trafic de persoane.

"Pot sa spun ca exista aceste informatii la dosar si ca erau traficate ilegal, ştiam de câteva zile, de aceea am cerut reaudierea şi arestarea familiei. Exista astfel de probe, iar ei nu au facut confruntare intre cei care au zis asta si familia lui Dinca. La dosar e o declaratie a unei persoane care a stat cu Dinca in casa si spune ca a facut trafic de persoane cu minore pe care le-a luat baiatul lui Dinca. ce facem in situatia asta?", a declarat Cumpănaşu la România TV.