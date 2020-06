Alexandru Rafila a răbufnit după numărul mare de cazuri de coronavirus: "Trebuie să ne trezim!"

CORONAVIRUS ROMANIA. "Ar trebui sa analizam ce s-a intamplat in ultimele doua saptamani. Am avut o variatie intre 3-5% din probe pozitive. Azi am avut 4% dintr-un numar ceva mai mare de teste, peste 12.000. Daca este un accident o sa vedem zilele urmatoare. Cred ca ne aflam in continuare pe un trend usor ascendent, problema e de durata si sa vedem unde se va opri. Eu nu eram optimist ca odata cu relaxarea numarul de cazuri va scadea. Cred ca o contributie foarte importanta la numarul de cazuri o constituie relaxarea comportamentului fiecaruia dintre noi. Daca vedem ca numarul de cazuri este in crestere si ar trebui macar in al 12-lea sa ne revenim si sa ii indeamnam si pe altii sa respete regulile in spatii inchsie, sa evitam aglomeratia. Cred ca e momentul sa intelegem ca nu ar trebui sa ne impuna nimeni nimic si sa facem totul din proprie initiativa”.

Tătaru, rugat de o femeie în lacrimi să deschidă spitalele: "Ţine foarte mult de managementul fiecărui spital"

Alte 460 de noi cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore - unul dintre cele mai ridicate niveluri ale numărului zilnic de îmbolnăviri - astfel că bilanţul a ajuns la 25.286. Totodată, s-au înregistrat 10 decese, numărul total fiind de 1.565, a anunţat joi Grupul de Comunicare Strategică.

"Până astăzi, 25 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 25.286 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.906 au fost declarate vindecate şi externate. Până astăzi, 1.565 persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19 au decedat. În intervalul 24.06.2020 (10:00) – 25.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 10 decese (7 bărbaţi şi 3 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele din Bacău, Botoşani, Braşov, Constanţa, Ialomiţa, Iaşi, Bucureşti şi Sibiu. Dintre acestea, 1 decese au fost întregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 3 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 3 decese la categoria de vârstă 70-79 ani şi 3 deces la o persoană de peste 80 de ani. Toate decesele sunt ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 460 noi cazuri de îmbolnăvire", conform datelor transmise joi de autorităţi.

La ATI, în acest moment, sunt internaţi 199 de pacienţi. Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 1.149 de persoane. Alte 72.658 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 663.558 de teste.