Alexandru Rafila avertizează românii: "Ştiu că dorinţa e mare, dar respectaţi cele trei reguli"

Medicul atenționează că din această cauză la finalul săptămânii viitoare numărul de infectări ar putea crește foarte mult.

"Nu prea am ieşit, am văzut imagini care arătau o situaţie îngrijorătoare. Tot ce am făcut în aceste două luni, acest număr mic de decese se poate schimba rapid, într-o săptămână şi sigur că este de înţeles că undeva e dorinţa, dar pot să facă asta respectând cele trei reguli şi evitând aglomeraţia.

Când vedem zone aglomerate evităm, cu toate că masca e recomanadată pentru utilizare în spaţii închise, dacă nimereşti în aglomeraţie să foloseşti masca pentru că situaţia nu e sigură.

Mă îngrijorează faptul că nu reuşim să finalizăm o situaţie la care am contribuit cu toţii să fie bună şi acum renunţăm", a declarat Alexandru Rafila, pentru România TV.