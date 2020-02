Alfred Simonis, la audierea lui Ştefan: "Dacă aţi greşit o grindă şi au ieşit două etaje, poate la o trecere de pietoni iese aeroport"

Alfred Simonis a intervenit din partea grupului parlamentar PSD pentru a-i adresa întrebări candidatului Ion Ștefan pentru funcţia de ministru al Dezvoltării. Discuțiile s-au aprins însă între cei doi. Astfel, Ion Ștefan a precizat că nu își dorește voturile PSD la învestitura Guvernului și nici nu va face blat cu PSD-ul.

Iată discuțiile din comisia parlamentară:

Alfred Simonis: Eu am o întrebare simplă, una singură. Am totuși rugămintea ca domnul Roman sau domnul Dobre să nu încerce să răspundă în locul domnului ministru. Vorbeați de respect și încredere reciprocă, vă rog să îi respectați. Eu unul sunt impresionat de prestația dvs. domnule ministru față de precedenta audiere ați învățat să citiți perfect de pe foile alea, nu v-ați încurcat deloc. Vorbeam și astăzi cu colegii mei, o parte dintre ei și-au pus speranțe mari în dvs., au și votat la învestirea Guvernului. Spuneau unii dintre ei, mai în glumă, mai în serios, că dacă domnul ministru Ion Ștefan a greșit o grindă la mansardă și au ieșit două etaje în plus, ca ministru se va ocupa să traseze o trecere de pietoni și va ieși un aeroport sau cine știe ce. Nu am văzut nimic în sensul ăsta până acum. Întrebarea este simplă, iar pentru a da un vot este foarte important să aflăm ce se va întâmpla mai departe. În situația în care veți lua un aviz favorabil ce veți face pe 24 februarie la votul de învestire a Guvernului Orban și vă întreb dacă vă veți afla în situația ridicolă, penibilă ca dvs. să fiți ministrul candidat, avizat eventual favorabil de comisia de specialitate, și ca parlamentar veți sta în bancă și nu vă veți vota sau veți vota contra propunerii de ministru pe care a făcut-o domnul Orban cu dvs. Aveți încredere în dvs.?

Ion Ștefan: Domnule președinte, vreau să-i transmit domnului lider de grup PSD că nu îmi doresc votul PSD-ului. Nu vreau să fac blat cu PSD-ul. Nu am făcut niciodată și nu voi face niciodată blat cu PSD-ul.

Alfred Simonis: Blaturi aveți dumneavoastră în cap. (...) Domnule președinte nu am primit răspuns. Îmi pare rău. Eu cred că domnul ministru trebuie să răspundă. Eu nu pot să avizez favorabil un ministru care nu răspunde.

Ion Ștefan: Vă rog să nu mă avizați. Eu nu vreau blat cu PSD-ul.

Alfred Simonis: Vă votați sau nu vă votați ca ministru?

Răspunsul însă nu a mai venit, iar ședința a continuat cu întrebări din partea altor reprezentanți.