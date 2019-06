Alimente care conţin colagen. Ce să mănânci ca să arăţi mereu tânăr

Iata o lista cu cele mai bune alimente care previn imbatranirea prematura a pielii.

Asa cum este scris si mai sus, colagenul este o proteina. Reprezinta 30-40% din intregul material proteic al organismului. Corpul uman poate produce singur intreaga cantitate de colagen de care are nevoie. Insa, dupa varsta de 25 de ani, productia naturala de colagen incepe sa incetineasca. Din acel moment apar atat primele riduri cat si artritele. Iata ce ar trebui sa mananci pentu a preveni efectele negative ale scaderii productiei de colagen.

1. Supa de oase si peste

Supa de oase este, probabil, cea mai buna alegere alimentara intrucat toate celelalte alimente doar stimuleaza productia de colagen. In supa de oase exista o forma bioactiva de proteina pe care corpul o poate folosi imediat. Supa din oase de vita contine colagen benefic sanatatii pielii; supa de oase de pui si curcan contine colagen care sprijina functionarea incheieturilor. Supa de oase ar trebui consumata zilnic.

Somonul contine zinc si minerale care stimuleaza productia de colagen. In plus, grasimile omega 3 hidrateaza pielea si ajuta la mentinerea unui aspect tineresc. Este recomandat sa se consume somon de doua ori pe saptamana.

2. Legume, fructe si fructe de padure

Legumele verzi sunt cele mai bune alimente pentru prevenirea diverselor boli. Pot preveni chiar si incetinirea productiei de colagen. Toate legumele verzi contin clorofila care mareste cantitatea de procolagen din piele. Clorofila protejeaza pielea de razele ultraviolete si de radicalii liberi care duc la imbatranirea pielii. Cantitatea de legume verzi pe care ar trebui sa o consumi zilnic depinde de cat de multa miscare faci: cu cat faci mai mult sport cu atat poti manca mai mult.

Citricele contin vitamina C care ajuta amino acizii sa produca prolina, o substanta chimica necesara pentru productia de colagen.

De asemenea, vitamina C protejeaza corpul de toxinele care se afla in mediul inconjurator. Pentru o doza buna de vitamina C poti manca doua fructe pe zi.

Rosiile contin licopen, un antioxidant care protejeaza pielea de razele ultraviolete. De asemenea, licopenul stimuleaza sisteza de colagen, Pentru a creste cantitatea de colagen este sa gatesti rosia sau chiar sa bei suc de rosii, cel putin un pahar pe zi.

Avocado contine vitamina E care ajuta la prevenirea incetinirii procesului de productiei de colagen. In plus, are si grasimi sanatoase care sunt bune pentru piele, iar uleiul de avocado creste productia de colagen.

