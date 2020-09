Alin Oprea a izbucnit în lacrimi, după ce fiica sa l-a făcut praf, în direct. Nici nu îi mai spune "tată": "Să-ţi fie ruşine!"

De asemenea, o acuză pe fosta lui soție de faptul că este capabilă de ce este mai rău, susținând ca ar fi în stare să se automutileze pentru a-l acuza pe el de agresiune.

"Soţia mea îşi găsea consolarea în braţele altor bărbaţi. Un neamţ a şi divorţat pentru ea"

Membrul trupei Talisman îşi acuză fosta soţie de infidelitate, în mai multe rânduri, cu diferiţi bărbaţi. Artistul face dezvăluiri cutremurătoare despre toată perioada în care a fost nevoit să tacă şi să suporte tot ce făcea Larisa.

”O perioadă de peste 5 ani telefoanele societății a cărui administrator eram și care avea ca obiect de activitate organizarea unor evenimete cultural artistice publice, au fost monitorizate de către instituții abilitate ale statului (ascultări telefonice, interceptări de mesaje, înregistrări ambientale etc). Motivul invocat a fost cercetarea unor instituții publice vizând anumite personalități politice. Două dintre telefoanele societății erau în folosința mea și a soției în toată această perioadă.

La finalizarea cercetărilor și după casarea tuturor dosarelor în cauză, am fost contactat de către un reprezentant care răspundea de arhiva digitală stocată în serverele instituției, informându-mă că pot consulta în termen de doua săptămâni toate elementele audio, video și text, care ne vizau pe amandoi.

Am acceptat invitația din pură curiozitate, însă în momentul în care am fost pus față în față cu adevarul gol-goluț, am avut parte de șocul vieții mele: infidelitățile femeii care îmi jurase credință. Cea pe care eu o credeam cea mai loială, devotată și familistă convinsă, era doar o mască ireală. Am conștientizat cu stupoare și o profundă dezamăgire că realitatea mea era total diferită față de a ei. În momentele în care eu mă confruntam cu unele dintre cele mai grave și apăsătoare probleme, soția mea își găsea consolarea în brațele altor bărbați”.”, a declarat Alin Oprea pentru Click!.