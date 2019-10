Articol publicat in: Life

Alina Puşcaş s-a măritat. Primele imagini de la nunta prezentatoarei "Te cunosc de undeva!"

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Alina Puşcaş, frumoasa prezentatoare a emisiunii "Te cunosc de undeva!", s-a măritat. Deşi are deja trei copii cu medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cei doi nu erau luaţi cu acte.







Alina Puşcaş şi Mihai Stoenescu s-au cununat civil. Ceremonia a avut loc în secret, informaţia aflându-se abia după ce prezentatoarea TV a postat pe reţelele de socializare mai multe fotografii alături de soţ şi copiii lor la starea civilă. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay