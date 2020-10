Alina Puşcău va juca într-un film alături de Leonardo DiCaprio. Românca a dezvăluit că sunt şi foarte buni prieteni

Modelul a dezvăluit că va juca într-un film la Hollywood alături de celebrul Leonardo DiCaprio. De asemenea, Alina Puşcău a mai spus că a luat lecţii de actorie chiar cu Larry Moss, profesorul îndrăgitului actor din Titanic. "Am luat lecții cu profesorul lui Leonardo DiCaprio, Larry Moss. Am studiat vreo 5 ani.Acum am vreo 4 filme în derulare".

"Sunt foarte fericită că fac un film la Roma. O să joc o Sophia Loren tânără. Leonardo DiCaprio este în film. Suntem foarte buni prieteni”, a mai spus Alina. Ea a dezvăluit că are numărul de telefon al actorului, iar moderatorul a rugat-o să-l sune în direct. „Ai mesaje cu el. Are mesaje cu Leonardo DiCaprio!", a exclamat Cătălin Măruță la vederea „dovezilor”, în cadrul emisiunii de la Protv.

Alina a plecat în SUA în urmă cu câțiva ani. Ea reuşit să se facă remarcată datorită frumuseţii şi talentului său, dar şi datorită relaţiei pe care a avut-o cu Vin Diesel. În prezent, e implicată în multe proiecte de calibru și are planuri mărețe pentru viitor. Întrebată despre relația pe care a avut-o cu celebrul actor, manechinul a mărturisit că a avut de învățat de la acesta.

