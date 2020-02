ALOCAŢIILE copiilor, în funcţie de veniturile familiei. Dublarea alocaţiilor, doar pentru copiii săraci

ALOCAŢII COPII. BNS mai propune ca alocaţiile să fie primite pe carduri pentru ca părintele să cumpere doar anumite produse necesare pentru copii: haine, rechizite și altele.

Blocul Național Sindical a cerut date de la Ministerul Muncii cu privire la veniturile gospodăriilor și numărul de copii, pentru a vedea situațiile financiare ale familiilor.

"Astăzi, România are patru copii din 10 în sărăcie. Ultimele statistici arată că aproape 1,5 milioane sunt în risc de sărăcie. Asta afectează performanţa copiilor în şcoală. Apoi, odată ajunşi la maturitate, lucrează la 60% din potenţial.

Mai există încă o problemă, anume faptul că sărăcia copiilor este corelată de nivelul de pregătire al părinţilor. Deci sărăcia generează în continuare sărăcie.

E o spirală fără de sfârşit care ne duce din ce în ce mai jos", a declarat Dumitru Costin, preşedintele Blocului Naţional Sindical, vineri, la Antena 3.

"Venim, astfel, cu un sistem care să fie ţintit pe familie. Am luat trei categorii de familii, cu venit până în 1575 lei, între 1575 şi 3000 net şi peste 3000 lei, dar până în 4500.

Familiile care au copii în întreținere cu venituri până în 4500 lei net ar putea să beneficieze de alocaţie”, a mai declarat Dumitru Costin, preşedintele Blocului Naţional Sindical.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat, marţi seară, că a ridicat problema eficientizării sistemului de acordare a alocaţiilor pentru copii, cunoscută fiind realitatea conform căreia de multe ori de banii respectivi beneficiază părinţii pentru cu totul alte cheltuieli decât cele necesare copiilor. ”Se mai joacă şi la păcănele”, spunea ministrul Muncii, afirmând că voucherele ar putea fi o soluţie, mai ales dacă nu ar putea fi folosite pentru cumpărarea de ţigări sau alcool sau dacă ar fi condiţionate de participarea la şcoală.

”Resursele publice destinate copiilor trebuie să ajungă chiar la aceştia. Este cunoscută realitatea conform căreia de alocaţiile copiilor (mai) beneficiază şi aparţinătorii/părinţii pentru cu totul alte cheltuieli decât cele necesare creşterii şi dezvoltării copilului. Se mai joacă şi la păcănele. În Constituţia României este garantat dreptul copilului de a primi alocaţie, dar este la latitudinea autorităţilor să găsească cele mai bune soluţii pentru ca banii chiar să adreseze nevoile copilului”, a scris, marţi seară, Violeta alexandru, pe Facebook.

Aceasta a anunţat că a ridicat problema eficientizării sistemului actual de acordare a alocaţiilor.

”Da, am ridicat în discuţie ideea eficientizării sistemului actual. O soluţie ar putea fi voucherele. Cu un sistem de excludere (gen alcool, tutun, etc.), nu limitativ. Am putea gândi o legătură a sistemului de distribuţie cu şcoala, ca să încurajăm părinţii să vină mai des la şcoală. În alte state membre UE alocaţia de stat este fie condiţionată de veniturile părinţilor (Slovenia, Italia), fie de numărul de copii din familie (Franţa). Multe alte state acordă vouchere ca sprijin pentru grădiniţă, pentru nou-născuţi, pentru baby-sitting etc”, a mai scris Alexandru.

Aceasta afirmă că nu vede altă soluţie de reglementare decât printr-o largă consultare publică pe care o va lansa, la momentul oportun.

Senatul a respins legea privind prorogarea dublării alocaţiilor până la 1 august

Senatul a respins, luni, legea privind prorogarea dublării alocaţiilor până la 1 august. Liderul deputaţilor liberali, Florin Roman, susţine că, dacă dacă legea ar fi fost adoptată înainte de adoptarea bugetului, ”cu siguranţă”, ar fi fost prinsă finanţarea încă de la începutul anului. Întrebat ce va face Guvernul dacă legea va fi respinsă şi de Camera Deputaţilor, Roman a spus că nu poate face supoziţii, dar la Camera Deputaţilor ponderea este alta.

Senatul a avut, pe ordinea de zi a şedinţei de luni, Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Comisia de muncă a adoptat un raport în sensul respingerii acestui act normativ, 94 de senatori votând ”pentru” respingere şi 13 ”împotriva” respingerii.

”Lucrurile din punctul nostru de vedere sunt foarte simple: Partidul Naţional Liberal a majorat alocaţiile la începutul anului, prin indexarea cu rata inflaţiei. Avem la ora actuală o lege promulgată în Monitorul Oficial pe care, aşa cum am spus, o vom pune în plată la 1 august, după ce va face rectificarea bugetară. Dacă aveam această lege adoptată înainte de buget, cu siguranţă o prindeam la buget la începutul anului. Acum suntem obligaţi să facem rectificarea pentru că atunci când o lege presupune un impact financiar trebuie luaţi banii şi puşi dintr-o parte în alta. Legea va fi aplicată”, a declarat, luni, liderul deputaţilor liberali, Florin Roman.

Întrebat ce va face Guvernul dacă legea va fi respinsă şi de Camera Deputaţilor, Roman a spus: Eu am pus punctul de vedere al Guvernului. Nu pot să fac supoziţii pe ce va fi într-o parte şi în alta. V-am spus ceea ce dorim să facem noi, iar ponderea parlamentarilor la Senat este total diferită de ceea ce este la Camera Deputaţilor”.