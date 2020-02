Ludovic Orban, despre transformarea alocaţiilor pentru copii în vouchere: "Nici nu avem în programul de guvernare aşa ceva"

„Știți foarte bine că ieri chiar am rugat jurnaliștii prezenți că PNL are pregătit un proiect sau că e pregătit să facă ceva. Am evocat posibilitate impozitării pe venit diferențiat sau posibilitatea, ca să ai o garanție că banii se duc în interesul copilului, de existență a unor vouchere. Nu am spus că am, nu am spus că avem un proiect de lege. Nici nu avem în programul de guvernare așa ceva. Din păcate, sunt unii care au făcut știri false din ceea ce am spus eu”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Prim-ministrul a precizat, luni, că nu a fost luată o decizie de către PNL privind alocaţiile pentru copii, însă a fost analizată varianta ca acestea să fie acordate sub forma unor vouchere. Liderul PNL a adăugat că și în alte țări există un astfel de model, conform Digi24.

Ludovic Orban, despre creşterea pensiilor cu 14%

Întrebat de jurnalişti dacă PNL ar pregăti o majorare a pensiilor cu 14%, premierul Ludovic Orban a afirmat că este vorba despre o "minciună gogonată".

Premierul Ludovic Orban, despre audierea miniştilor în Parlament

"Miniştrii Cabinetului pe care-l conduc au arătat cunoaşterea problemelor, profesionalism, soluţii. Au dat răspunsuri pertinente la toate întrebările şi aţi văzut că la aceste audieri ca la audierile din noiembrie au fost audieri-maraton. Nu a existat limită de întrebări, nicidecum simulacrul de audieri care a existat la învestirea guvernelor PSD. Miniştrii noştri au răspuns la toate întrebările", a spus Ludovic Orban.

Liderul liberal i-a criticat pe parlamentarii social democraţi.

"Sigur că votul nu contează. Acolo parlamentarii care au votat au votat fără să aibă discernământ. Sunt parlamentari care au votat împotrivă şi apoi şi-au cerut scuze miniştrilor că aşa au primit ordin de la partid să voteze împotriva candidaţilor de miniştri", a precizat premierul.

Ludovic Orban a participat, marți seara, la un eveniment organizat de Asociația Comunelor din România (ACoR).