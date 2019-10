Articol publicat in: Societate

ALOCAŢIILE de stat pentru copii, majorate de la 1 ianuarie 2020. Decizia a fost luată marţi în Camera Deputatilor

Publicat: (acum 54 min) // Actualizat: (acum 44 min) // Sursa: romaniatv.net Alocaţiile de stat pentru copii vor fi majorate anual, de la 1 ianuarie 2020, cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei .Decizia a fost luată marţi în plenul Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz. Legea merge la promulgare la preşedintele Klaus Iohannis. Alocaţiile de stat pentru copii vor fi majorate în fiecare an odată cu inflaţia, aşa cum au propus mai mulţi parlamentari liberali. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii a fost depus la Senat pe 11 septembrie 2018, dar a fost respins pe 4 februarie 2019. Cu toate aceastea, proiectul a primit aviz favorabil în Comisa de Muncă, iar marţi a fost votat în unanimitate în plenul Camerei Deputaţilor, care este for decizional. Propunerea liberalilor a primit 242 de voturi "pentru". Initiaţiva legislativă prevede ca alocaţia pentru copii să se stabilească în raport cu indicatorul social de referinţă" (ISR). "Tara noastră se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sumele cheltuielilor pentru alocaţiile destinate copiilor", se arată în expunerea de motive a proiectului de lege. Creşte valoarea TICHETELOR DE MASĂ. La cât va ajunge un bon de masă "Inflaţia a crescut alarmant în ultima perioadă, iar efectele asociate acesteia devin o povară serioasă pentru familiile din România, care îşi susţin cu greu existenţa. De asemenea, migraţia românilor spre alte ţări pentru un trai mai bun reprezintă o problemă alarmantă pentru natalitate şi pentru demografia ţării", precizaeză iniţiatorii proiectului, Robert Sighiartău şi Dumitru Mihălescul, deputaţi PNL. Şi ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că susţine ca alocaţiile de stat pentru copii să fie indexate anual, în raport cu indicele de inflaţie, începând din 2020. "În Comisia de muncă am fost prezent la o dezbatere şi am aprobat ca alocaţiile pentru copii să fie indexate anual cu rata inflaţiei, până facem alte măsuri de majorare", preciza Budăi. Alocația pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani este de 300 de lei, iar pentru cei cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani este de 150 de lei. De asemenea, alocația este de 300 de lei și pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 3 și 18 ani în cazul celor cu dizabilități. loading...

