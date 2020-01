Amalia Năstase a răbufnit pe Internet. Cuvinte dure la adresa criticilor: "Oamenii de la şatră sunt peste voi de un milion de ori"

Fosta soţie a lui Ilie Năstase a răbufnit, după ce a primit cuvinte jignitoare la adresa ei. „Şi pentru că mai multe dintre voi, m-aţi cam înjurat, m-am gândit să comentăm puţin comentariile. Şi voiam să vă spun că eu cred că ştiţi că am trecut prin multe avalanşe mediatice şi nu prea mă mai poate atinge ceva. Dar vreau să spun, că mă amuzaţi tot timpul şi vreau sa trec puţin printre ele.

Eu sunt mândră că sunt crescută şi născută în Rahova şi niciodată nu am spus copiilor mei să nu fie ca nu ştiu ce. Suntem toţi egali, iar atunci când spui că eşti de şatră, o spui de parcă ar fi rău. Vedeţi că sunt nişte oameni de la şatră, care ştiu nişte lucruri şi au o intuiţie şi sunt atât de talentaţi, încât sunt peste voi de un milion de ori.” a spus Amalia Năstase.

Citeşte şi: Ilie Năstase, DATORIE de 2,2 MILIOANE DE EURO către Amalia Năstase. Ce AVERE OFICIALĂ are primul nr. 1 ATP

Amalia a fost căsătorită cu Ilie Năstase în perioada 2004-2010

Amalia a fost căsătorită cu Ilie Năstase în perioada 2004-2010. În prezent, fosta soție a lui Ilie Năstase e căsătorită cu afaceristul Răzvan Vasilescu. Cei doi au împreună un băiat. Toma s-a născut pe 8 octombrie în 2015. Din căsătoria cu fostul tenismen, Amalia Năstase are două fete: Emma și Alessia.

“Am învățat foarte multe de la Ilie. Cu el am plecat prima dată din țară. Și alături de el am intrat într-o lume în care nu prea ai cum să intri. M-a prezentat unor oameni, care erau miliardari și a trebuit să învăț cum trebuie să mă comport.

Avem o relaţie excelentă, ne iubim foarte mult cele două fete pe care le avem împreună. În continuare, calităţile lui şi ale mele sunt nişte calităţi care construiesc ceva frumos (…). Ilie va fi bine, pentru că el este un om bun la suflet şi el are un Dumnezeu al lui”, a spus Amalia Năstase în urmă cu ceva timp.

Citeşte şi: Brigitte Sfăt, dialog HALUCINANT cu Amalia Năstase. VEZI REPLICILE