Amărăciune mare într-o familie cu 6 copii din Vaslui. După ce tatăl a murit înţepat de o albină, familia a rămas fără casă

Amărăciune mare s-a abătut asupra familiei din Vaslui odată cu moartea soţului care a murit într-un accident la tăiat de lemne, scrie stirileprotv.ro. Bărbatul a murit în urma unui şoc anafilactic după ce a fost muşcat de o albinnă. După ce a rămas fără venitul pe care îl aducea bărbatul acasă din munca la pădure, mama şi cei 6 copii au fost daţi afară din casa în locuiau de părinţii soţului.

"Am 4 copii acasă, dar atâta tristeţe nu am văzut niciodată. Nu ştiu care e primul ajutor: cel material sau cel afectiv. Nu au casă, aici stau într-o casă primită temporară. E singură cu 6 copii, nu are alt ajutor, trăiesc cu 1.000 lei. Nu ştiu cine poate trăi cu 1.000 lei pe lună. Azi, copii nu au ieşit pentru că nu au şosete", a declarat Mihai Paraschiv, preot paroh.

Nevoile familiei sunt imposibil de rezolvat peste noapte. În plus, atât mama cât şi copiii, 3 fete şi 3 băieţi, sunt profund afectaţi de pierderea tatălui.

"Nu mă mai gândesc la sărbători, la mâncare, la nimic. Aş vrea, dar nu ştiu cum să fac. El a murit la pădure, când lucra. Acum e foarte greu. Aici am venit din mila unei vecine", a spus Dorina Tipa, mama copiilor.

Copiii merg la şcoală sau la grădiniţă, dar abia au cu ce se îmbrăca. Îşi doresc în primul rând rechizite, abia apoi jucări. "Drama prin care trec aceşti copii şi mama lor ne lasă fără cuvinte. Nu putem fi indiferenți în această situaţie. Oamenii cu suflet şi cu bani trebuie să ajutăm să le facem viaţa cum ar trebui să fie", a spus un localnic.

Sătenii încearcă să pună mâna de la mâna ca să ridice o casă pentru cei şase copii.