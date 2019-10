Articol publicat in: Sport

Ambasada Suediei, pe facebook: "Gata cu prietenia! Ne vedem pe 15 noiembrie pe Arena Naţională!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net "Gata cu prietenia! Ne vedem pe 15 noiembrie pe Arena Naţională!", a fost postarea Ambasadei Suediei de la Bucureşti pe Facebook, după remiza României cu Norvegia, scor 1-1, şi a Suediei cu Spania, scor 1-1, în preliminariile CE-2020. Sportul stârneşte pasiuni şi în diplomaţie. În grupa F, cu două etape înainte de finalul preliminariilor Spania are 20 de puncte. Pe locul doi este Suedia, cu 15 puncte, iar pe trei este România, cu 14 puncte. Poziţia a patra este ocupată de Norvegia, care are 11 puncte, pe cinci este naţionala Insulelor Feroe – 3 puncte, şi pe şase este Malta – trei puncte. Tricolorii au nevoie de o victorie cu Suedia, în etapa a noua, şi o remiză cu Spania, în ultima etapă, pentru a se califica la turneul final de anul viitor. Ultimele două etape ale grupei F se vor desfăşura conform următorului program: 15 noiembrie Norvegia - Insulele Feroe (ora 20.00); Spania - Malta (ora 21.45); România - Suedia (ora 21.45); 18 noiembrie Suedia - Insulele Feroe (ora 21.45); Spania - România (ora 21.45); Malta - Norvegia (ora 21.45). loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay