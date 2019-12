Ambasadorul SUA: E un miracol că România a scăpat de regimul comunist acum 30 de ani. Evoluţia este extraordinară

"Pentru mine este un miracol că România şi poporul român au fost în stare să scape de regimul comunist acum 30 de ani. Nu am crezut că voi vedea asta în timpul vieţii mele. Evoluţia din ultimii 30 de ani este extraordinară, absolut extraordinară. Cred că ţara şi oamenii au realizat foarte multe lucruri. Mulţi nu înţeleg cât de devastator a fost comunismul în această ţară", a afirmat noul ambasador al SUA la Bucureşti într-un interviu pentru Agerpres.



El a subliniat că, în drumul spre un sistem democratic, România a început de "sub nivelul zero".



"Am părăsit România când aveam nouă ani. Am mers în Italia, unde am stat aproximativ nouă luni, până în mai 1966, când ne-am mutat în Statele Unite ale Americii, New Haven, Connecticut. Ambii mei părinţi erau medici şi am început o nouă viaţă în New Haven, în Statele Unite ale Americii", povesteşte noul ambasador.



El subliniază că experienţa unui regim totalitar nu poate fi transmisă complet celor care nu au trăit asemenea evenimente.



"Oameni care nu au avut experienţa durerii, a greutăţilor şi a condiţiilor dezastruoase cauzate de un regim comunist nu pot percepe în totalitate cum este să ai controlul unui asemenea regim într-o ţară. Eu şi familia mea am trăit această experienţă, mulţi emigranţi din România în SUA înţeleg asta şi toţi m-au rugat să explic mai multor oameni din America şi altora care poate nu au trăit aşa ceva", mărturiseşte Adrian Zuckerman.



Excelenţă, numirea dumneavoastră ca ambasador al SUA în România este, într-o anumită măsură, o întoarcere acasă, în ţara unde v-aţi născut. Potrivit prezentării dumneavoastră publice, aţi părăsit România la 10 ani. Puteţi să îmi daţi câteva detalii despre acel moment când aţi părăsit România şi v-aţi stabilit în altă ţară?



Adrian Zuckerman: De fapt, am părăsit România când aveam nouă ani. Am mers în Italia, unde am stat aproximativ nouă luni, până în mai 1966, când ne-am mutat în Statele Unite ale Americii, New Haven, Connecticut. Ambii mei părinţi erau medici şi am început o nouă viaţă în New Haven, în Statele Unite ale Americii. Dar înainte de a spune mai multe despre aceasta, vreau să punctez ce mare onoare este pentru mine faptul că preşedintele Trump m-a numit ambasador în România, iar Senatului îi mulţumesc pentru confirmare. Sunt foarte recunoscător, din această funcţie, iar în ultimele zile a fost o plăcere pentru mine - am sosit sâmbătă - să am privilegiul de a lucra cu un grup minunat de oameni, aici, la ambasadă. Sunt fantastici, în special adjuncta mea - Abby Rupp.



În aceste zile am avut onoarea de a mă întâlni cu ministrul de Externe, Aurescu. Am avut o întrevedere minunată sâmbătă seara. Ieri (marţi - n.r.) m-am întâlnit cu preşedintele Iohannis, am avut o întâlnire minunată, iar la amiază m-am întâlnit cu premierul Orban şi am avut o discuţie pozitivă, care sper că va fi baza pe care ne vom uni eforturile cu preşedintele şi premierul, în următoarele luni şi următorii ani.

Sunteţi citat că aţi vorbit la audierile pentru postul de ambasador despre faptul că vreţi să faceţi eforturi de a susţine statul de drept în România. Discursurile ambasadorilor privind statul de drept au fost controversate, au întâmpinat anumite provocări. Pentru dumneavoastră, ca ambasador SUA, care sunt provocările în a vorbi despre statul de drept în România?



Adrian Zuckerman: Nu cred că provocările sunt legate de a vorbi despre statul de drept, cred că provocările sunt în implementarea statului de drept. Cred că România este o ţară magnifică, o ţară frumoasă şi o ţară cu un potenţial imens. Pentru mine, este un miracol că România şi poporul român au fost în stare să scape de regimul comunist acum 30 de ani. Nu am crezut că voi vedea asta în timpul vieţii mele. Evoluţia din ultimii 30 de ani este extraordinară, absolut extraordinară. Cred că ţara şi oamenii au realizat foarte multe lucruri. Mulţi nu înţeleg cât de devastator a fost comunismul în această ţară. Nu înţeleg dezastrul care a fost făcut în instituţiile publice, în lumea afacerilor, în instituţiile guvernamentale, iar când regimul comunist a căzut şi a fost creată o democraţie, nu s-a început de la zero. Poporul român a început de sub nivelul zero, din cauza dezastrului produs de regimul comunist. Aşa că, să ajungă la realizările din prezent, din punctul meu de vedere, este un lucru minunat. Asta nu înseamnă că nu mai sunt multe de realizat.



Sunt mult mai multe de realizat dar, ca să se ajungă dincolo de situaţia din prezent, trebuie implementate o justiţie independentă şi statul de drept, aşa încât toată lumea să fie tratată drept şi în litera legii, iar investiţiile străine să fie binevenite pentru ca, într-adevăr, să facem România măreaţă din nou. (...) Multe din acestea se pot rezolva prin implementarea statului de drept. Şi asta se aplică tuturor sectoarelor economice - serviciile de sănătate, mineritul şi extracţia de petrol, industria forestieră - unde aţi avut mai multe probleme, privind defrişările ilegale, producţia industrială şi investiţiile companiilor străine. Fără stabilitate şi stat de drept nu se poate mişca nimic. În ceea ce priveşte criticile aduse României, cred că trebuie avută în vedere perspectiva evoluţiei extraordinare a poporului român. Aceasta trebuie luată în considerare înainte de lansarea oricărei critici. Dar, în acest context, regulile statului de drept trebuie să fie aplicate, iar justiţia independentă trebuie să meargă mai departe.



La primele dumneavoastră întâlniri cu înalţi oficiali români aţi vorbit despre aspectele abordate de preşedinţii Iohannis şi Trump, anul acesta, în Statele Unite ale Americii - tehnologia 5G şi securitatea energetică a regiunii. Care sunt provocările aici?



Adrian Zuckerman: Tehnologia 5G şi securitatea energetică sunt esenţiale în regiune. Cred că preşedintele Trump şi preşedintele Iohannis sunt amândoi de acord cu faptul că România este un aliat foarte apropiat al Statelor Unite ale Americii. Este un partener strategic iar ambele ţări fac eforturi să aducă îmbunătăţiri la acordul bilateral. Cred că este important ca un aliat strategic să fie foarte precaut la potenţialele pericole puse de tehnologia 5G chineză şi este în aceeaşi măsură importantă şi precauţia în domeniul energiei - cum ar fi dezvoltarea tehnologiei nucleare cu influenţă din partea regimului comunist chinez, mai ales acum, la comemorarea a 30 de ani de la căderea regimului comunist. Cred că ambii lideri sunt la fel de conştienţi de asta şi împreună vor să păstreze România ca aliat puternic al SUA, ca membru NATO şi membru al comunităţii europene, al UE.



E asemenea, a fost transmis că aţi vorbit despre cooperarea militară între România şi Statele Unite ale Americii. Au existat discuţii publice cu privire la creşterea prezenţei militare a SUA în România. Care sunt primele discuţii în acest domeniu?



Adrian Zuckerman: Cooperarea militară între Statele Unite ale Americii şi România este semnificativă şi un element important al relaţiei bilaterale. Acestea fiind spuse, unul dintre aspectele importante pentru Statele Unite ale Americii este ca România să fie un partener economic puternic şi independent. O Românie puternică economic este cel mai bun partener pe care Statele Unite ale Americii îl pot avea. În consecinţă, va fi şi un aliat militar puternic, iar acesta este cursul pe care îl vom urma cu preşedintele Iohannis şi premierul Orban, astfel încât să fie abordate toate aspectele privind sectorul militar, pentru a proteja România şi interesele sale în Marea Neagră şi cele terestre.



Care credeţi că ar fi provocările cooperării economice SUA - România? Pentru că Statele Unite sunt departe, Uniunea Europeană este aici...



Adrian Zuckerman: Nu vreau să spun asta, dar nu văd nicio problemă. Cred că popoarele român şi american sunt unite de un interes comun şi cred că au moduri de gândire asemănătoare, iar Statele Unite ale Americii au fost şi vor continua să fie un susţinător puternic şi energic al poporului român. Aşa că, sper că nu există piedici pe această cale.



Întorcându-ne la numirea dumneavoastră ca ambasador, am citit în biografia dumneavoastră de pe site-ul Departamentului de Stat că aţi vizitat România şi că o cunoaşteţi îndeaproape. Puteţi da mai multe detalii?



Adrian Zuckerman: Am fost născut aici şi am plecat în 1965, dar am vizitat ţara acum nouă sau zece ani, alături de fiica mea. Am avut un voiaj minunat. Cred că România este o ţară frumoasă, cred că poporul român este unul dintre cele mai amabile, cele mai prietenoase popoare pe care eu şi fiica mea le-am văzut, iar pentru mine este o onoare să fiu numit de preşedintele Trump ca ambasador al său aici. Am avut o experienţă minunată în ultimele zile, să fiu primit cu atâta căldură nu doar de preşedinte, de premier şi de ministrul de Externe, dar şi de diverşi oameni pe care i-am cunoscut şi cu care am vorbit. Pentru asta, mulţumesc poporului român.

La începutul interviului vorbeaţi despre nuanţele pe care le percepeţi în această evoluţie a României către un stat de drept. V-a fost greu să explicaţi aceste aspecte americanilor, anume felul în care România a devenit stat de drept, democraţie? Statele Unite ale Americii au fost mereu o democraţie.



Adrian Zuckerman: Cred că libertatea nu este un lucru ieftin şi cred că pentru mine e uşor să explic asta, dar, uneori, oameni care nu au avut experienţa durerii, a greutăţilor şi a condiţiilor dezastruoase cauzate de un regim comunist nu pot percepe în totalitate cum este să ai controlul unui asemenea regim într-o ţară. Eu şi familia mea am trăit această experienţă, mulţi emigranţi din România în SUA înţeleg asta şi toţi m-au rugat să explic mai multor oameni din America şi altora care poate nu au trăit aşa ceva. Cred că este greu pentru cineva care nu a văzut ororile unui regim comunist să aprecieze cât este acesta de îngrozitor, aşa că nu pot evalua în totalitate indiferent de explicaţiile pe care le dai. Cred că este una din probleme. Dar când vorbesc cu oamenii, cred că majoritatea încearcă să înţeleagă situaţia, cum a fost în România. Nu mai este cazul acum. Ţara a evoluat enorm şi repet: este un progres uriaş şi cred că preşedintele Iohannis şi premierul Orban sunt pregătiţi să ducă lucrurile mai departe.



Una dintre primele dumneavoastră participări la un eveniment public va fi pe 20 decembrie, la Timişoara, la un eveniment ce comemorează 30 de ani de la Revoluţia română. Îmi puteţi da detalii?



Adrian Zuckerman: Sunt foarte flatat că am fost invitaţi la eveniment în Timişoara. Cred că şi premierul Orban va fi acolo. Am fost invitaţi de primar şi autorităţi locale iar pentru mine, personal, este o zi foarte importantă. După cum ştiţi, Revoluţia care a dat jos regimul comunist a început la Timişoara pe 16 decembrie şi s-a încheiat, unii spun pe 20, alţii, câteva zile mai târziu, când fostul lider comunist Ceauşescu a fost judecat, dar vineri (20 decembrie - n.r.) marchează sfârşitul perioadei Revoluţiei, când regimul comunist a fost dat jos. Pentru mine, personal, este o zi importantă şi sunt recunoscător că am fost invitaţi să participăm. Ştiu că preşedintele Trump ştie acest lucru, apreciază poporul român care a făcut atâtea sacrificii şi a lăsat câteva cuvinte pe o plachetă care va fi aşezată în Muzeul Comunismului ce marchează căderea comunismului, în Timişoara. Astfel îşi exprimă respectul pentru oamenii ce şi-au pierdut vieţile pentru a da jos regimul comunist, în lupta pentru libertate.



Vă amintiţi ce făceaţi când aţi aflat de Revoluţia din 1989? Cum aţi aflat? Bănuiesc că eraţi în Statele Unite ale Americii.



Adrian Zuckerman: Eram în Statele Unite ale Americii. Este o întrebare interesantă. Cred, asemenea multora, că din păcate Revoluţia din România a avut loc mult după căderea Zidului Berlinului, a venit mult după căderea comunismului în blocul ţărilor est-europene şi, din păcate, cum a declarat şi preşedintele Iohannis, luni, în Timişoara, nu toate persoanele ce aveau legături cu regimul comunist au fost îndepărtate din diverse funcţii, în România. Deci sunt multe de făcut. Vom face eforturi, alături de guvernul actual, să ducem mai departe aceste puncte de vedere, iar România este un aliat strategic şi foarte important pentru Statele Unite, iar preşedintele Iohannis şi preşedintele Trump au dezvoltat o relaţie pozitivă, foarte apropiată.



