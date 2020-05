Ambulanţier din Suceava, mărturii cutremurătoare: "Cine nu crede că există COVID, să vină la Suceava să vadă"

Ștefan Noroc este ambulanțier la Serviciul de Ambulanță Suceava şi a fost infectat cu coronavirus. Acesta a povestit clipele de coşmar prin care a trecut.

"Pe data de 20 - 21, am nişte chemări, că așa se spune la noi, cu ambulanţa, cu încă o doamnă asistentă care, din păcate, i-a dat boala şi soţului ei şi a fost fatală. Soţul ei a decedat. După-amiază, ne-au pus să golim secţia Pneumologie de la Suceava, ca să o pregătească pentru COVID. Asta se întâmpla în 20 - 21 martie.

A doua zi am dus nişte cetăţeni din Aeroportul Salcia, pentru izolare, la Vatra Dornei şi, după trei zile, a început să îmi fie rău, cu febră mare, să mă doară încheieturile, mă sufocam. Când am văzut situaţia, l-am sunat pe domnul director de la Ambulanţă şi mi-a zis să vin urgent la spital. Am ajuns acolo şi m-a şi internat, eram în stare gravă. Am stat internat de pe 26 martie până pe 18 aprilie. Pe 18 aprilie, mi s-a făcut încă un test şi a ieşit negativ și am fost externat.

După câteva zile, am început iar să mă simt rău. Nu puteam respira. Am mers din nou la spital unde am stat internat într-o secţie non-COVID, de pe 30 aprilie până pe 8 mai. După a doua internare, mi-e un pic mai bine, dar am rămas cu sechele de respiraţie.

Citesc ce scrie pe biletul de externare: embolie pulmonară lob superior drept, fibroză pulmonară anticoagulare orală. A fost groaznic. Cine nu crede că există COVID, să vină la Suceava să vadă", a povestit Ștefan Noroc, potrivit DcNews.

