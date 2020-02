Americanul care credea că Pământul este plat a murit în timp ce încerca să-şi demonstreze teoria - VIDEO

Mike Hughes a încercat să-şi demonstreze teoria şi să ajungă în spaţiu la bordul unei rachete artizanale propulsată de aburi, construite chiar de el.

Un clip care circulă pe reţelele de socializare arată decolarea rachetei care îl avea la bord pe pilotul american în vârstă de 64 de ani. După doar câteva secunde însă, racheta se prăbuşeşte.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f