Ana Bogdan are un nou iubit celebru. Acum două luni s-a despărţit de Norris Măgeanu FOTO

Ana Bogdan, 92 WTA, este apropiată de pilotul Simone Tempestini (26 ani). Acesta este fiul unui mare pilot italian, Mario Tempestini, și concurează în campionatul național de raliuri încă din 2009. Simone Tempestini a obținut și cetățenia română, reprezentând acum țara noastră în competițiile internaționale.

Noul iubit al Anei Bogdan este apropiat de fostul logodnic, Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

Norris Măgeanu dezvăluie MOTIVUL ŞOCANT al despărţirii de Ana Bogdan. "Asta ne-a distrus relaţia!"

"Am stat trei ani non-stop împreună. Acasă, la antrenamente. Non-stop. Am trăit împreună meciurile, emoțiile din meciuri, emoțiile de după meciuri. Am discutat și ca iubiți, dar și ca prieteni. E greu ca o relație de iubire să funcționeze când ești "de toate". La început, eram mândru că reușiserăm să facem asta, dar iată că nici nouă nu prea ne-a ieșit. E o chestie sensibilă", declara Norris Măgeanu.