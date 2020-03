Ana Maria Prodan se pregăteşte să devină bunică: "Cred că Sarah o să nască prima"

În cadrul super show-ului ''Prodanca și Reghe, prețul succesului'', difuzat în exclusivitate de Antena Stars, frumoaasa vedetă a atins un subiect pe care l-a evitat până acum: momentul în care va deveni bunică.

Aflată în oraș, alături de fata sa cea mare, Rebecca, Anamaria Prodan a vorbit despre momentul în care fetele sale vor avea copii, spunând că ea crede că prima care va da vestea va fi Sarah, deși ea este cea mică.

Anamaria Prodan a dezvăluit câţi bani le dă fetelor ei pe lună. Sarah şi Rebeca primesc o mică avere de la impresară

''Cred că Sarah o să facă prima, cu toate că Sarah ar trebui să facă ultima, că ea are o carieră'', a spus Anamaria Prodan, la Antena Stars, potrivit spynews.ro

De asemenea, întrebată de fiica sa la ce vârstă a născut-o, Anamaria Prodan a precizat că ea a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 27 de ani. Sexy imporesara a precizat că pentru ea a fost vârsta perfectă, mai ales că până atunci se distrase și profitase din plin de acea perioadă, astfel că atunci când fetele i-au apărut în viață le-a primit cu brațele deschise.

''Eu la 27 de ani te-am făcut, eram măritată și m-am și distrat până la vârsta aia cum se distrează alții în 450 de vieți'', a spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan are patru copii, dintre care trei biologici. Frumoasa impresară le are pe Rebecca, în vârstă de 21 de ani și pe Sarah, de 20 de ani, din prima căsătorie, cu Tiberiu Dumitrescu, iar din mariajul cu Laurențiu Reghecampf îl are pe Laurențiu Junior, Bebeto, așa cum este micuțul alintat, în vârstă de 11 de ani. De asemenea, Anamaria Prodan îl iubește la fel ca pe copiii ei de sânge și pe Luca, băiatul soțului ei din mariajul anterior.