Anamaria Prodan, mesaj controversat. "Cine mă face curvă, proastă şi urâtă are minte de copil. Sunt zece clase peste voi"

Soţia celebrului Laurenţiu Reghecampf s-a săturat, scrie libertatea.ro Recent, vedeta a împlinit frumoasa vârsta de 47 de ani, însă anii reprezintă doar o cifră pentru Anamaria, care se simte mai în formă ca niciodată. Fiind o persoană publică şi automat în atenţia tuturor, gurile rele i-au adus mereu injurii, dar şi bârfe urâte, ştiri false şi zvonuri ruşinoase. Vedeta a fost sinceră şi a vorbit foarte deschis despre acest subiect care o deranjează.

Anamaria Prodan este o profesionistă, devenind una dintre cele mai bune impresare de la momentul actual. Vedeta nu ezită să se mândrească cu asta, deoarece a muncit mult pentru a ajunge la acest stadiu. De asemenea, este convinsă că are ceva în plus faţă de restul, educaţia de care dă dovadă caracterizând-o în acest sens. "N-ai cum să depășești limita cu mine că te mănânc! Știu ce pot și cât pot. Sunt zece clase peste tot ce mișcă în fotbal! În primul rând, sunt femeie și am ceva în plus. Am o educație! Și dacă-i verifici pe toți, ei nu fac jumătate din ce am eu. Inteligență, șmecherie. Eu mă joc cu mintea lor." , a declarat impresara pentru sursa citată.

Fiind o persoană matură şi cu capul pe umeri, Anamaria Prodan este conştientă de greşelile ei şi ştie să-şi ceară scuze atunci când este cazul. Nu este o persoană duşmănoasă şi nu ţine ură pe nimeni. "Eu sunt omul care știe cât a greșit și unde. Am capacitatea să îmi cer iertare. Și mă simt foarte bine în momentele alea! Nu pot să țin o dușmănie în sufletul meu. Dar sunt unii pe care de ani buni nu-i mai bag în seamă.", susţine Anamaria Prodan.